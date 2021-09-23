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影／中台灣7縣市長齊聚 區域共治秀藍營地方執政實力

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中台灣7位縣市長參加中台灣區域治理論壇，展現藍營中台灣執政實力。記者陳秋雲／攝影
中台灣7位縣市長參加中台灣區域治理論壇，展現藍營中台灣執政實力。記者陳秋雲／攝影

台中市政府今舉辦中台灣七縣市區域治理論壇，藍營7位縣市長齊聚一堂，台中市長盧秀燕說，縣市單打獨鬥的時代過去了，台中不能獨善其身。7縣市長發表宣言，深化合作，擘劃中台灣共榮。中台灣7座城市都是國民黨執政，盧秀燕3年前號召成立區域治理平台，在全國獨樹一幟。

國民黨籍7位縣市長出席，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明臻、雲林縣長張麗善、新竹市長黃敏惠、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科。 7人發表宣言，促成中台灣深化合作，區域共榮。

主辦單位遠見雜誌社長高希均指出，當年遠見曾舉辦過前總統馬英九、行政院前院長謝長廷、台中市前市長胡志強曾舉辦過論壇，他說，縣市長站在第一線，工作艱困，未來更有機會像從地方出發，擔任總統、院長，發揮長才。

盧秀燕表示，七縣市的聯手不僅在六大合作議題上並肩作戰、成果共榮，例如聯手抗疫，不互相甩鍋、指責，而是彼此串連，協助足跡追蹤、提供防疫資源等，印證區域作戰奏效。她提到，下周將提出台中市的永續發展目標自願檢視報告(Voluntary Local Review,VLR)，為定期自我檢視實踐2030年永續發展目標， 讓台中市成為永續發展城市。

南投縣長林明溱受訪指出，民進黨執政，國民黨執政縣市要不到什麼經費，但中台灣區域治理平台可以解決很多共同問題，他舉例，南投的垃圾處理先後拜託台中與苗栗幫忙，他還要請盧秀燕幫忙，把捷運延伸南投，讓南投離台中更近。

雲林縣長張麗善點出，盧秀燕是中部領頭羊，原本的中部區域平台往南延伸到雲嘉，往北到新竹。雲林在農產行銷、空汙防治交出漂亮成績單，她表示區域治理雲彰明顯例子就是共同治理濁水溪改善揚塵。

彰化縣長王惠美說，中台灣平台已達成81項共識，共同解決民生問題，把餅作大，共榮共享，尤其防治空汙更有感。嘉義市長黃敏惠說，治理城市不要口水，談合併計畫什麼的無益，中台灣共榮，甚至影響到整個台灣，主要是社會必須是非與價值，努力看到更遠的方向。

苗栗縣長徐耀昌說，他與林明溱兩任屆滿即將卸任，日後中台灣有需要的地方，一定盡力。楊文科則提到中台灣好，台灣就會好，彼此合作解決問題，感覺很好。

台中市長盧秀燕2019年上任後即廣邀7縣市討論區域合作，將中台灣區域治理平台從原先4縣市擴大至7縣市，藉此擴展中部各縣市的合作範圍及治理量能。

中台灣7位縣市長參加中台灣區域治理論壇，展現藍營中台灣執政實力。記者陳秋雲／攝影
中台灣7位縣市長參加中台灣區域治理論壇，展現藍營中台灣執政實力。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕 台中市

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