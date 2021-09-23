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民眾黨策略「投自己」 立院選召委藍綠各擁8席

聯合報 / 記者周志豪吳亮賢鄭媁徐偉真／台北即時報導
衛環委員會莊競程(左)、蔣萬安(右)當選召委。記者林伯東／攝影
衛環委員會莊競程(左)、蔣萬安(右)當選召委。記者林伯東／攝影

立法院上午選舉新會期8常設委員會召委，在民眾黨團立委策略性只投自己下，變相促成在野黨團合作，幫助國民黨團與民進黨團分庭抗禮，兩黨團在8委員會均各搶下1席召委。

當選召委名單為，內政委員會吳琪銘(民)、林為洲(國)；國防委員會趙天麟(民)、陳以信(國)；經濟委員會邱志偉(民)、謝衣鳳(國)；財政委員會鍾佳濱(民)、李貴敏(國)；教育委員會林宜瑾(民)、李德維(國)；交通委員會陳明文(民)、陳雪生(國)；衛環委員會莊競程(民)、蔣萬安(國)；司法委員會黃世杰(民)、葉毓蘭(國)。

民眾黨團總召邱臣遠表示，早上黨團會議決議，國會需要監督，預算會期有非常多民生關注議題，包含萊豬、藻礁、能源政策、疫苗紓困等，「各個委員在不同委員會評估各黨推出人選後，還是在最後傾向投給自己，希望國會有監督力量」。

國民黨團書記長陳玉珍表示，民進黨長期不問是非，總以多數鴨霸輾壓在野黨提案或議題，今天召委選舉非常重要，召委選舉前與關鍵少數的民眾黨團有密切聯繫，感謝民眾黨團做出最有利人民的決定。

國民黨團總召費鴻泰也證實，與民眾黨團有接觸，最後結果如原先默契。

上午衛環委員會開票時，賴香伶投票過程，一度要再確認確實是投給自己，過程讓現場傳出一陣笑聲，陳玉珍更大讚，投得好。

交通委員會陳明文(左)、陳雪生(右)當選召委。記者杜建重／攝影
交通委員會陳明文(左)、陳雪生(右)當選召委。記者杜建重／攝影

教育委員會召委林宜瑾(左二)、李德維(右二)。記者林伯東／攝影
教育委員會召委林宜瑾(左二)、李德維(右二)。記者林伯東／攝影

民眾黨 國民黨

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