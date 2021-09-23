拜登召開全球疫情峰會 陳建仁應邀與會

美國拜登政府22日舉行全球新冠疫情峰會，我前副總統陳建仁應美方邀請參與線上峰會。陳建仁表示，支持本次峰會「為全球接種疫苗」的目標；台灣正全力提升民眾的疫苗接種率，只要國內疫苗供給充足，也願與國際分享疫苗。

陳建仁指出，為了促進「即刻拯救生命」的目標，台灣將持續為有需求的國家提供口罩、個人防護裝備及其它防疫物資；為了「重建美好未來」的共同願景，我方也研議美國規畫設立的「全球衛生安全財務中介基金」投注資源。

外交部今天表示，美國政府於美東時間22日上午11時舉行「全球新冠肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）線上會議，由美國總統拜登主持開場，在聯合國大會開議期間邀請全球約180國及重要國際組織與國際非政府組織代表參加，我國前副總統陳建仁應美方邀請出席線上峰會。

外交部指出，在全球疫情持續蔓延之際，我受邀參與由美國主導的重要峰會，凸顯台灣與美國在全球防疫及公共衛生領域的緊密夥伴關係。

陳建仁透過預錄影片感謝美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭援贈台灣疫苗，協助我國抗疫。

陳建仁表示，自全球發生疫情以來，台灣已經透過公私協力方式，進行四波國際防疫援助行動，捐助全球80多國超過5400萬片醫療用口罩及其他防疫物資；此「台灣模式」充分展現民主體制可運用科技與透明治理有效共同抗疫。

本次峰會的四大主題包括：為全球接種疫苗、即刻拯救性命、重建更美好未來及全世界共同承擔責任；除美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及國務卿布林肯（Antony Blinken）等美方高層官員出席致詞外，日本首相菅義偉、韓國大統領文在寅、澳洲、紐西蘭、德國等多國元首也簡短致詞。

外交部表示，此次是繼今年3月我國受邀參加「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議後，再度應美國邀請參加全球討論疫情的元首級會議；台灣樂願繼續以具體行動與所有理念相近國家共同合作消弭疫情，早日復甦、重建美好世界。