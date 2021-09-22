立陶宛再贈我AZ 總統府：彼此的情誼沒有距離

立陶宛政府宣布將再度捐贈台灣23.59萬劑AZ疫苗。總統府發言人張惇涵今天晚上表示，總統府由衷且誠摯感謝立陶宛政府再度展現對台灣的堅定支持，相信台灣人民也再次深受感動。波羅的海雖距離台灣遙遠，但民主夥伴互相扶持的溫暖，讓彼此的情誼沒有距離。

張惇涵表示，這是繼7月底立陶宛捐贈2萬劑的疫苗抵台後，立陶宛政府再次宣布捐贈台灣疫苗。這再次證明，立陶宛熱愛民主、支持民主夥伴的力量，溫暖而強大。而我們也深信，民主夥伴間「善的循環」，一定能攜手共渡疫情挑戰。

張惇涵表示，我國政府相關部門也將持續與立陶宛政府密切聯繫，進行後續工作事宜。台灣也會在共享民主、自由、人權等價值基礎上，持續強化雙方在各項領域的合作關係，並共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻良善力量。