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林智堅拋大新竹合併動向受矚目 明與賴清德同台

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
新竹市長林智堅。聯合報系記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅。聯合報系記者張裕珍／攝影

新竹市長林智堅近日拋出竹竹合併升格為「大新竹市」，引發各界討論，林智堅日前向副總統賴清德請益之後，明天又將北上於「2021國家卓越建設獎」與賴同台，賴清德將頒發新竹市立動物園、新竹市關埔國小獲綜合成就獎，林智堅親自領獎。

林智堅拋出「大新竹市」議題後，除拜會蔡總統、行政院長蘇貞昌及賴清德，也規畫拜會黨籍立委，北上走動不間斷，盼爭取支持。

雖然目前黨內仍有雜音，不過民進黨秘書長林錫耀今天表示，蔡總統對林智堅提出合併升格倡議，也許沒有說完全支持新竹縣市合併升格，當時蔡總統也點出，未來看民意與相關修法要審慎配合，非常樂於看到各界多加討論，已經是非常好的肯定，「蔡總統應該是樂觀其成。」蘇貞昌日前則表示，行政院將審慎聽取各方意見，斟酌相關法制來進行。

新竹 林智堅 賴清德

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