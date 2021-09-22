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布局2022縣市長？林佳龍：不打算選舉

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
交通部前部長林佳龍。本報資料照片
交通部前部長林佳龍。本報資料照片

交通部前部長林佳龍是否參選2022縣市長選舉受討論。林佳龍今天接受電台專訪時表示，自己不打算選舉，2022的九合一選舉，我主觀上也沒有說要去參選哪裡。

林佳龍在民進黨2022年地方選舉布局，頻被點名。他今天接受寶島聯播網節目主持人鄭弘儀訪問，被問到「2022會選舉嗎？」林佳龍說，「我不打算選舉」。

林佳龍指出，自己已經當過台中市長，未來怎麼走，當然是開放的；要思考到底選舉是為什麼，如果是為了讓城市更好，那是一種考慮，第二種是政黨因素，因為政黨哪個地方需要而去選，那是另一個考慮。

林佳龍表示，若是為了台灣，最重要的關鍵是2022年，之後是2024年，將攸關台灣能不能繼續民主深化。林也說，若不是蔡英文政府的領導，面對現在疫情或兩岸關係，恐怕台灣就沒有今天的局面。

林佳龍指出，自己從學運走來，學者從政，中央、地方、府院黨及黨團都待過，下一個角色是什麼，現在是比較開放的，會先走入基層、傾聽民意，「成功不必在我、成功一定有我」。

九合一選舉 林佳龍 疫情

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