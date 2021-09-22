明搶立院8委員會召委 國民黨團：坐4望4、最差拚手氣

立法院新會期開議，明天將選出8常設委員會召委，決定新會期委員會排案權歸屬。國民黨團目前評估選情「坐4望4」，內政、司法、國防與財政4委員有望拿下召委，教育、交通、經濟與衛環4委員會仍有變數，民眾黨團動向舉足輕重。

國民黨團書記長陳玉珍表示，在野合作才能有效監督，期待民眾黨團願意再次支持國民黨團召委人選；若所有黨團人選都無法認同，那就建議投給自己，也算是變相在野合作。

國民黨團人士則表示，此次召委選舉雖與民眾黨團有初步交換意見，但並未達成任何共識，明天就是見招拆招，最壞情況就是「拚手氣」，上會期須靠抽籤取得召委席次的委員會，國民黨團也連戰皆捷。

國民黨團8委員會召委規劃人選分別為，內政委員會立委林為洲、外交委員會立委陳以信、經濟委員會立委謝衣鳯、財政委員會立委李貴敏、教育委員會立委李德維、交通委員會立委陳雪生、司法委員會立委葉毓蘭、衛環委員會立委蔣萬安。

其中衛環委員會所屬疫苗採購小組將新增1召集人，新會期又是預算會期，可讓蔣萬安有充分發揮舞台，可望為明年投入台北市長選戰累積更多能量。

立法院8常設委員會各設有2席召委，由所屬委員會委員互選產生，輪流主持議事。以國民黨團立委分布來看，內政、司法、國防與財政4委員會篤定有1席召委；經濟、教育、交通與衛環4委員會，若獲民眾黨團支持，也可各獲1席召委。

若民眾黨團此次召委選舉不支持國民黨團，但能投廢票或自己，國民黨團在經濟、教育、交通與衛環4委員會，也能各拿下1席召委。但若民眾黨團延續上會期支持民進黨團，國民黨團要爭取此4委員會召委，就須仰賴抽籤拚手氣。

去年立院第二會期召委選舉，國民黨團在民眾黨團支持下，在攸關杯葛美國萊豬進口的衛環與經濟兩委員會，由立委蔣萬安與楊瓊瓔各搶下一席召委，之後蔣還以抽籤方式取得新會期衛福部預算案主審排案權，打下擋萊豬政策攻防灘頭堡。

今年第一會期，民眾黨團因民進黨團協助協調委員會，召委選舉改支持民進黨團，最後國民黨團除以實力拿下內政、司法、國防與財政4委員會召委，經濟、教育與衛環3委員會召委則靠手氣加持抽中，交通委員會則因立委人數不足敗北。