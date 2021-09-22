明年總額協商上看8180億 首度討論住院看護納醫院總額

衛生福利部全民健康保險會（健保會）明天上午九時將開始進行總額協商，根據國發會之高低推估，明年總額將介於7935至8180億元之間，很可能首度突破8千億大關。明天也將首度正式討論「住院整合照護」納入醫院總額，粗估需47到79億元，可望大幅減輕住院病人請看護的經濟負擔。

根據試算，若每天健保支付750元，民眾每日負擔將從目前的2400元減少至900元，而且是由醫院依照疾病特性及照護需求安排適當人力組合，服務將更加專業，也可減少陪病家屬院內感染風險。

衛福部社會保險司司長商東福表示，國發會高低推估之間的範圍，就是健保會的協商空間，今年有244億的協商空間，是16年來最大範圍，扣除掉支持新藥新科技的最大宗預算後，還有更多的空間，可以推動部長陳時中提出2025到2025年的「健保中長期改革計畫」，這就包括照護司已經與各界討論已久、也試辦過的「住院護理整合照護服務計畫」。

根據照護司今年向健保會報告，健保資料顯示國人每年住院件數高達353.3萬件，每件住院天數平均9.29天，一天看護費若以2400元計，需求高達787億元，很多國人在經濟壓力之下，只有靠家人請假照顧、聘請無證看護工、家庭聘雇外籍移工，每年甚至有13.3萬人因此離職。由家屬照顧除了缺乏專業照護品質，也增加了醫院感染和醫院安全的風險；但醫院照服員又有供不應求，人力資訊不透明、工作血汗等問題。

照護司試算，如果每天由健保支付750元、民眾負擔900元，可由醫院按照民眾疾病特性及照護需求，去安排照護輔助人力，並將此人力正式納入病房團隊；家屬如果仍希望自行照顧或自聘看護，也可選擇不參與。依照全台灣急性病床數及佔床率推估，推動前三年如果初估30到50%病床加入，所需的經費大約是47.5億到79.3億元。

商東福表示，計畫已經試辦一段時間，加上本土疫情中確實有很多陪病者、自聘看護在醫院感染，這次協商空間比較大，是討論住院整合照護的最佳契機。明天就要看醫界所提出之服務模式，付費者代表是否可接受，如果順利達成共識，周五健保會大會確認協商結果，後續就可以在共擬會訂定支付標準。明天總額協商之各項內容若有未達共識的部分，則會並陳到衛福部，由部長陳時中做最後決定。