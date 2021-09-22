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打高端無法入境美國? 遭酸沒人卡高端但打了會被卡

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲。本報資料照片
國民黨文傳會副主委黃子哲。本報資料照片

美國政府日前宣布11月起境外旅客入境皆須出示完整疫苗接種證明，國民黨文傳會副主委黃子哲今天表示，11月高端能否進入美國認可的疫苗之列還無從得知，但打了高端在美國被受限卻已經是「現在進行式」，衛福部長陳時中說要向美方積極溝通，但其實更該早點向國人提出警語「疫苗一定有風險，但打高端可能多了不被認證的風險」。

黃子哲說，國人關心美國認可的疫苗有哪些、打了國內的高端疫苗是否在列，陳時中也沒答案，事實上在新措施前，不論國人有沒有打過疫苗，仍可持三天內的陰性證明飛去美國，但即使入境美國，當地還有不少要求必須打過疫苗才能進入的場域，而打了高端疫苗的國人，在這些地方早就被處處受限，這些窘境與不便，陳時中卻從未提醒國人。

黃子哲說，例如8月在紐約市開打的美網賽事，主辦單位就規定所有進場觀眾必須出示接種疫苗至少一劑的證明，否則就會被禁止入場，而且是根據美國FDA以及紐約市所規範的疫苗指引，其所認可的「疫苗施打證明」廠牌，指的是美國FDA核准、WHO緊急授權、以及部分美國臨床試驗的疫苗，包括輝瑞、莫德納、嬌生、AZ、國藥、科興、Novavax等，紐約市從8月17日起也針對一些餐廳、健身房以及娛樂場所有同樣的規範。

黃子哲說，另外根據外交部領事事務局4月所發布的訊息，美國規定已完成下列廠牌疫苗接種者，才能入境後不須居家隔離7日，這包括輝瑞、莫德納及嬌生、AZ等，換句話說，陳時中日前說「台灣本來就沒被(美國)限制，可自由入境」只說了部分的事實，真實的狀況是目前國人就算入境美國，沒有注射FDA或WHO認證的疫苗，而是打了高端疫苗，不是要被隔離7天(實務上偏向建議性質)，就是有許多場所根本進不去。

黃子哲說，陳時中今天在立院說「世界不是只有美國一國」，會積極跟美國溝通，但高端早在7月18日於國內取得EUA，8月23日開打，這中間過程從來沒和美國溝通過嗎？還是溝通後也取得不了信任？世界當然不是只有美國一國，但如果連民進黨政府自詡史上關係最好的美國，都不認高端疫苗，那還如何奢望取得其他國家的認可？

黃子哲說，問題還是回到源頭，絕大多數國人都支持國產疫苗，但未經過三期臨床實驗的高端疫苗，無法證實其真正的保護力，這讓國人施打意願不高，取得國外認可也有困難，甚至可能造成打了高端疫苗的國人，在國外經商或旅遊上的不便，這不是外界一直在提醒與質疑政府的事嗎？

高端疫苗 黃子哲 陳時中

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