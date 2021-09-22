「任期」原則優先 國民黨今常會共識常委明年3月5日改選

兩年一任的國民黨中常委預計明年3月改選，中常委謝坤宏今天在常會提議，應確定改選期程，經組發會說明後，常會初步達成共識，規畫在明年3月5日改選，前置的中央委員選舉，則規劃在常委選舉前45天約1月下旬完成。

但因選舉期程須由組發會提出，謝坤宏表示，待主席選舉結束，黨務團隊就定位後，再由組發會向中常會提出中央委員與中常委選舉改選期程後通過。

過去慣例10月間改選的國民黨中常委，上一任因配合總統大選輔選需要，由原本前年10月應改選，延至與去年3月改選，表訂明年3月18日任滿。隨黨代表選舉已經展開，有意連任的中央委員與中常委近日也詢問選舉期程進度。

也因上一任中常委延選，黨內對於任期認知不一樣，有人認為應恢復以「屆期」為準，要恢復至全代會後約1個半月後完成改選，縮短現任任期；但也有人認為應以「任期」為主，報內政部是3月18日，所以2年任期應到明年3月18日止。

為配合選務作業，組發會上上周一（6日）中央工作會議上已通過中央委員與中常委選舉期程，但對以「屆期」或「任期」為準，盼與中常委初步溝通後再提案。但原本組發會上上周要與資深中常委蔣根煌等人初步溝通，但後來沒有約成。

上周三常委自行餐敘開會，決定要以「任期」為主計算改選日，也就是任期應維持至明年3月，餐會後也告知組發會想法。

但因周六就要主席選舉，黨務系統將面臨改朝換代，黨務人士考慮已來不及向常委溝通，今天常會前建議會議主席蔣根煌、常委江碩平、林金結等人要於會中發言做成會議紀錄，之後接手的人才知道方向，會議中謝坤宏便提出會議詢問。

會中，蔣根煌要求組發會做說明，組發會建議明年3月5日改選建議，常委改選前45天完成中央委員改選，過程中有常委建議，應等新任主席選出後再討論中央委員與中常委選舉日程，但最後蔣仍裁示就照組發會所提方式處理。

謝坤宏表示，因很多中央委員都在關心改選期程，在今天常有做會議詢問，只是一個口頭溝通；會中江碩平也主張，因應12月18日公投，整個黨不宜再有所動盪，建議就到明年1月之後再啟動中央委員與中常委改選。