【重磅快評】五倍券之亂 唐鳳獸只召喚來了全民之怒

今天（22日）上午9點開放5倍券數位綁定，一如預期，立刻塞爆，不論是綁定行動支付或是信用卡，都是呈現卡關的情況，還被發現一堆蟲（bug）。這種政府建置的網路預約平台被塞爆亂象，從疫苗預約到5倍券綁定，一再上演，民眾在飽受疫情與經濟雙重之苦下，還要被迫上演「全民封測」的戲碼，到底有完沒完？

今天的5倍券之亂早在預期之內，政府為了衝刺數位綁定率，東拼西湊好讓數位券「長高長胖」，要求部會及公股銀行推出一大堆數位綁定獨享的各種優惠券，雖然絕大多數都要抽籤，唯一不用抽籤的經濟部加碼500元的「好食券」卻有前400萬登記才有的限額。

再加上各種綁定方式又多又複雜，既有個人綁定又有共同綁定，就連與公股銀行合作的台灣Pay也無法登入，簡直成了一場災難，很多人一整天都在按電腦F5鍵（重新整理）中度過。這種亂象連民進黨英系立委江永昌都看不下去，在質詢時批評，到底是銀行問題，還是經濟部指令有問題？台灣pay是台灣隊、國家隊，卻變成這樣，「難看」。

行政院一心想衝高數位綁定率，但硬體設備根本趕不上官員的嘴巴，行政院長蘇貞昌今天上午還得意地說，5倍券大受歡迎，叫大家「趕快選擇是要領取數位券或紙本券」，難道他不知道大家被卡在網路上嗎？負責網路建置的關貿網路公司跟經濟部長王美花則叫大家「慢慢來」，不用搶在今天就要綁定。請問行政院，我們到底是要快還是要慢，可不可以統一口徑？套句周星馳電影「功夫」的電影台詞「你搞得我好亂呀！」

但周星馳的電影好笑，搬演到現實，民眾可是笑不出來，之所以會有5倍券之亂，就是蘇貞昌堅持發券不發現金，造成民眾困擾及救不了急不說，不只多花了20多億的行政成本，還花了9.7億元系統開發及營運費用，還有1.2億元的廣宣費，讓唐鳳拍教學影片，在鏡頭前唱唱跳跳，召喚數位寶貝「唐鳳獸」教大家如何綁定，還提醒「要綁要快」。化簡為繁、勞民傷財，就是不把現金發給民眾，說穿了，不就為了滿足蘇貞昌的操控欲與施恩感？

這種紊亂場景大家一點也不陌生，5月間推出的疫苗預約平台同樣也多次出現塞車的情況，衛福部長陳時中無視數位落差、城鄉差距，還一度要求全民都只能透過疫苗預約平台預約，讓包括綠營縣市首長都「逆時中」，要求65歲以上長者採預約及造冊雙軌制。更激起民怨的是，明明莫德納根本到貨量嚴重不足，還開放讓民眾預約登記意願，被嘲諷是「預約一個夢」，讓很多預約莫德納的人到現在還打不到第一劑。

從疫苗到5倍券預約平台，都是師出同一家泛官股掌控40%的關貿公司建置，令人好奇的是，號稱科技先進的台灣，為何每次都是關貿「包照出、標照得」？難怪每次關貿董事提名都搶得你死我活，真是太威了。