快訊

劉真離世1年半...辛龍臉書突發文 友人不捨「該走出來了」

彭博指台今遞出CPTPP申請 經濟部長王美花明日說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】五倍券之亂 唐鳳獸只召喚來了全民之怒

聯合報 / 主筆室
經濟部推出影片宣傳數位綁定五倍券，邀請行政院政委唐鳳化身「唐鳳獸」教學及唱跳宣傳。圖／取自Youtube經濟部頻道
經濟部推出影片宣傳數位綁定五倍券，邀請行政院政委唐鳳化身「唐鳳獸」教學及唱跳宣傳。圖／取自Youtube經濟部頻道

今天（22日）上午9點開放5倍券數位綁定，一如預期，立刻塞爆，不論是綁定行動支付或是信用卡，都是呈現卡關的情況，還被發現一堆蟲（bug）。這種政府建置的網路預約平台被塞爆亂象，從疫苗預約到5倍券綁定，一再上演，民眾在飽受疫情與經濟雙重之苦下，還要被迫上演「全民封測」的戲碼，到底有完沒完？

今天的5倍券之亂早在預期之內，政府為了衝刺數位綁定率，東拼西湊好讓數位券「長高長胖」，要求部會及公股銀行推出一大堆數位綁定獨享的各種優惠券，雖然絕大多數都要抽籤，唯一不用抽籤的經濟部加碼500元的「好食券」卻有前400萬登記才有的限額。

再加上各種綁定方式又多又複雜，既有個人綁定又有共同綁定，就連與公股銀行合作的台灣Pay也無法登入，簡直成了一場災難，很多人一整天都在按電腦F5鍵（重新整理）中度過。這種亂象連民進黨英系立委江永昌都看不下去，在質詢時批評，到底是銀行問題，還是經濟部指令有問題？台灣pay是台灣隊、國家隊，卻變成這樣，「難看」。

行政院一心想衝高數位綁定率，但硬體設備根本趕不上官員的嘴巴，行政院長蘇貞昌今天上午還得意地說，5倍券大受歡迎，叫大家「趕快選擇是要領取數位券或紙本券」，難道他不知道大家被卡在網路上嗎？負責網路建置的關貿網路公司跟經濟部長王美花則叫大家「慢慢來」，不用搶在今天就要綁定。請問行政院，我們到底是要快還是要慢，可不可以統一口徑？套句周星馳電影「功夫」的電影台詞「你搞得我好亂呀！」

但周星馳的電影好笑，搬演到現實，民眾可是笑不出來，之所以會有5倍券之亂，就是蘇貞昌堅持發券不發現金，造成民眾困擾及救不了急不說，不只多花了20多億的行政成本，還花了9.7億元系統開發及營運費用，還有1.2億元的廣宣費，讓唐鳳拍教學影片，在鏡頭前唱唱跳跳，召喚數位寶貝「唐鳳獸」教大家如何綁定，還提醒「要綁要快」。化簡為繁、勞民傷財，就是不把現金發給民眾，說穿了，不就為了滿足蘇貞昌的操控欲與施恩感？

這種紊亂場景大家一點也不陌生，5月間推出的疫苗預約平台同樣也多次出現塞車的情況，衛福部長陳時中無視數位落差、城鄉差距，還一度要求全民都只能透過疫苗預約平台預約，讓包括綠營縣市首長都「逆時中」，要求65歲以上長者採預約及造冊雙軌制。更激起民怨的是，明明莫德納根本到貨量嚴重不足，還開放讓民眾預約登記意願，被嘲諷是「預約一個夢」，讓很多預約莫德納的人到現在還打不到第一劑。

從疫苗到5倍券預約平台，都是師出同一家泛官股掌控40%的關貿公司建置，令人好奇的是，號稱科技先進的台灣，為何每次都是關貿「包照出、標照得」？難怪每次關貿董事提名都搶得你死我活，真是太威了。

疫苗 行政院

延伸閱讀

唐鳳影片推五倍券 柯文哲：我會找功夫貓熊更好玩

蘇貞昌嗆民眾意願低讓兩劑覆蓋率倒數 議員：厚顏無恥

被問疫苗施打排名 蘇貞昌自豪：全世界防疫我們做得最好

陸禁我水果進口 蘇貞昌：台灣因此大大拓展世界市場

相關新聞

如何確保3年不缺疫苗？ 陳時中：改商業合約就有約束力

行政院長蘇貞昌今率部會首長至立院進行疫苗相關事宜專案報告，民進黨立委邱泰源今詢問，如何確保台灣未來三年不缺疫苗？衛福部長...

明年總額協商上看8180億 首度討論住院看護納醫院總額

衛生福利部全民健康保險會（健保會）明天上午九時將開始進行總額協商，根據國發會之高低推估，明年總額將介於7935至8180...

房市928檔期推案5年新高 民眾買房夢卻更遠了

在新冠肺炎疫情的陰影下，今年房市928檔期價量齊揚，雙北、桃園推案各破千億元，帶動全台推案量逾5700億元，創近5年來同...

打高端無法入境美國? 遭酸沒人卡高端但打了會被卡

美國政府日前宣布11月起境外旅客入境皆須出示完整疫苗接種證明，國民黨文傳會副主委黃子哲今天表示，11月高端能否進入美國認...

【重磅快評】五倍券之亂 唐鳳獸只召喚來了全民之怒

今天（22日）上午9點開放5倍券數位綁定，一如預期，立刻塞爆，不論是綁定行動支付或是信用卡，都是呈現卡關的情況，還被發現...

2022布局頻被點名 林佳龍：我不打算選舉

前交通部長林佳龍今天對是否投入2022年選舉，明確表態「我不打算選舉」，並說2024年台灣能不能繼續民主深化是重要關鍵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。