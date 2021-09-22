如何確保3年不缺疫苗？ 陳時中：改商業合約就有約束力

行政院長蘇貞昌今率部會首長至立院進行疫苗相關事宜專案報告，民進黨立委邱泰源今詢問，如何確保台灣未來三年不缺疫苗？衛福部長陳時中回應，明後年各簽了2000萬劑和1500萬劑的疫苗合約，但無法確保交貨時程，有在思考將疫苗供應合約改成商業合約，就有約束力。

對於若疫苗若供應不足，如何進行混打計畫，陳時中表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)有委託防疫學會，針對疫苗混打的免疫力、持續力，做相關試驗，並跟國際資料互相認證，再經由專家討論，希望能提升疫苗施打效率。

陳時中也提到，一直都有在談疫苗代工，但要對方覺得我們可以，因此要先把相關產業鏈整合，具備條件才可以談得更順利。他表示，目前國產疫苗有聯亞、高端投入，聯亞二期EUA沒通過，正在積極補正，高端也努力爭取國際認證中；另外，國衛院興建二代疫苗廠，但不是商業生產，而是做臨時戰備研發，約一百萬劑左右的製程，把臨床研究接續起來，做基本放大，再轉給疫苗生產商。

民進黨立委何志偉今則質詢民眾出現疫苗接種後不良反應，政府如何進行相關救助，他強調，「疫苗不良反應是科學、扶起家中經濟是社會學，讓民眾獲得需要的幫助是政府的責任也是義務」。

蘇貞昌回應，有沒責任是一回事，照顧是另一回事，會請相關部會就各國情形進行思考；陳時中則說，會綜合國家社會的需要，結合各部會一起來討論。