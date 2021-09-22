林錫耀稱國民黨不顧台灣民意 已走入令人搖頭風格

國民黨4位主席候選人近日皆表示，要推動罷免台灣基進立委陳柏惟。民進黨秘書長林錫耀今天表示，國民黨已經走入令人搖頭的一種風格跟姿態，已經不顧台灣的主流民意，提出許多讓人不解的主張，也不曉得未來國民黨的主席上任之後，會不會恢復到正常。

林錫耀指出，也許很多人並不認識這個年輕人，但他非常勇敢，在2020年孤軍一人投入台中海線的選舉，他的勇敢跟熱情獲得鄉親的支持，所以險勝當上立委。

林錫耀說，才一年多的時間，陳柏惟在國會的表現，也許不是全國所矚目，但是如果有關心他的人，都對他相當肯定，國民黨四位主席候選人總是一定有人當選國民黨主席，居然揚言當選之後，要推動罷免陳柏惟，令人感到意外。

林錫耀表示，陳柏惟不是民進黨，他是台灣目前在國會席次最小的一個政黨，叫台灣基進，而國民黨雖然在中央是最大在野黨，在地方他執政的縣市也有14個，國民黨在基層實力非常堅強，居然容不下一位最小在野黨的國會議員陳柏惟。

林錫耀指出，這段時間，國民黨的確已經不是過去跟主流民意互相呼應的主流政黨，相繼提出許多讓人不解的主張，甚至也做出跟主流民意扞格的這種行為，例如上周在國民黨強力要求之下，行政院長蘇貞昌至立法院專案報告，國民黨竟然包圍報告台，不讓蘇上台，浪費一整天的時間。

林錫耀說，民進黨作為執政黨，希望在野黨能夠理性問政，能夠有效的來監督施政，這些都非常歡迎，不過真的很擔心，如果照這樣發展下去，未來台灣的政局可能會越來越亂。