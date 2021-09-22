蘇貞昌嗆民眾意願低讓兩劑覆蓋率倒數 議員：厚顏無恥

行政院長蘇貞昌說，台灣疫苗覆蓋率低是因為過去疫情穩定，國人施打意願不高。新北市議員葉元之表示，蘇貞昌臉皮厚、不知檢討，像他今天就接到兩個陳情，一位是莫德納二劑孤兒，一組則是母女都沒打過第一劑，現在也不知道要等到何時才能打，令人相當憂心。

新北校園BNT專案今開打，希望盡快提升我國疫苗覆蓋率，因為據統計，目前台灣兩劑疫苗覆蓋率是全球倒數。行政院長蘇貞昌今日回應，台灣過去因為疫情穩定，導致國人施打意願不高。

葉元之認為，蘇貞昌此舉真的有夠厚臉皮，完全不知道自我檢討，還反而怪人民，簡直民主之恥；事實上，台灣兩劑覆蓋率低，就是因為疫苗不夠，蘇貞昌若還繼續自我感覺良好，國內的覆蓋率恐會持續低下去。

葉元之指出，他今天接到兩市民陳情，都在反映疫苗不夠，像已經打過第一劑莫德納的顏先生，從7月3日接種殘劑以來，已經達11週之久，但現在又未達開放第二劑之年齢，無法預約施打，令人非常擔心。

另外，從事旅遊業的29歲鄭小姐，她與57歲的媽媽至今都沒打過第一劑疫苗，她們說當初上網登記時，政府都沒告知所選疫苗會缺貨，也無配套措施；更沒告知修改登記會往後排隊，如今也不知道要等到何時。