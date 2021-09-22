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赴美新政 AIT重申所有外籍旅客都須疫苗證明

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赴美新政 AIT重申所有外籍旅客都須疫苗證明

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國在台協會。記者張加／攝影
美國在台協會。記者張加／攝影

有關美國11月入境新規，美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德今天表示，所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。

美國政府20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、搭機前三天的病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息，這些措施將一體適用全球旅客。

中央流行疫情指揮官陳時中21日卻稱，台灣沒在禁令名單，因此不受影響；副指揮官陳宗彥22日則說，美方計畫還在研議階段，指揮中心將與AIT等方面密切聯繫，了解實際措施。

不過，在陳時中、陳宗彥發言後再次詢問AIT，鄧艾德重申，如同白宮於9月20日所做的宣布，自11月初起所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。

鄧艾德指出，先前有關特定地理區域的旅客得根據目前的總統文告，取得國家利益豁免證明以前往美國的規定，將會在11月初終止；外籍成年旅客在搭乘赴美國際航班之前都必須完整接種疫苗並出示證明。

新冠疫苗 AIT

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