赴美新政 AIT重申所有外籍旅客都須疫苗證明
有關美國11月入境新規，美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德今天表示，所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。
美國政府20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、搭機前三天的病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息，這些措施將一體適用全球旅客。
中央流行疫情指揮官陳時中21日卻稱，台灣沒在禁令名單，因此不受影響；副指揮官陳宗彥22日則說，美方計畫還在研議階段，指揮中心將與AIT等方面密切聯繫，了解實際措施。
不過，在陳時中、陳宗彥發言後再次詢問AIT，鄧艾德重申，如同白宮於9月20日所做的宣布，自11月初起所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。
鄧艾德指出，先前有關特定地理區域的旅客得根據目前的總統文告，取得國家利益豁免證明以前往美國的規定，將會在11月初終止；外籍成年旅客在搭乘赴美國際航班之前都必須完整接種疫苗並出示證明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言