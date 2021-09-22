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釋迦、蓮霧遭禁是否譴責中國？柯：並非不願意譴責

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今日赴議會市議會進行追加減預算報告。聯合報系資料照。
台北市長柯文哲今日赴議會市議會進行追加減預算報告。聯合報系資料照。

中國無預警禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，台北市長柯文哲今日赴議會市議會進行追加減預算報告，遭議員連番詢問是否譴責中國，柯說，他禁我們三個水果，我們禁他們600個水果，釋迦這個還小事，風險管理要注意，「不是說不願意譴責，我是批評他們政策非常僵化」，對兩邊關係改善一點好處都沒有。

議員江志銘認為，中國在中秋節前夕，無預警禁止台灣釋迦還有蓮霧的進口，明顯「以農過政」，企圖打壓台灣農民來對民進黨政府施壓。面對中國「霸凌」台灣的行為，柯市長不但未表達抗議和譴責，還幸災樂禍的說：台灣政府幫助農民的行為是「義和團」。

江志銘說，針對中國無理禁止台灣水果進口，總統蔡英文在第一時間就強烈譴責中國違反國際貿易原則。因此，江質疑宣稱要選2024年總統的柯市長，整天抱怨人家「抹紅」，面對中國就「矮半截」，並多次問柯，願不願意在這裡為台灣的利益發聲，對中國予以嚴厲的譴責？

柯文哲表示，對付中國還是務實，台灣遭禁3個水果，台灣則禁中國600個水果，釋迦這個還小事，現在最可怕的是對它出口占43%，去年出超1400億，跟中國對抗還是要準備好，風險管理還是要注意，他並預測，後面還有。

江志銘批評，柯文哲還是不願意譴責中國，柯也重申，「不是說不願意譴責，我是批評他們政策非常僵化」，不知道應變，根本是無效動作，對兩邊關係改善一點好處都沒有。

釋迦 柯文哲 農民

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