垃圾不止藍綠？ 柯文哲：我們很努力不成為垃圾

台北市長柯文哲今在北市議會進行台北市總預算第二次追加（減）預算報告時，被北市議員問到支持哪位候選人、九二共識及雙城論壇是否舉辦，並說柯文哲之前說「垃圾不分藍綠」，如今柯文哲變成標準政治人物，「白應該也算在裡面」，柯文哲表示，「我們很認真不要成為垃圾」。

國民黨主席選舉倒數三天投票，競爭激烈，洪健益詢問，國民黨主席候選人包含張亞中、朱立倫、江啓臣及卓伯源，柯最希望誰當選？柯文哲推說，投票前十天不能再說這種事，就算我有想法也不能在這裡講，而且現在說誰當選會影響選舉。

洪嗆，「你的影響力遠不及國民黨，支持你的人都沒有國民黨籍」，但國民黨主席選舉若分裂，最大受益者就是民眾黨，搞不好有人會帶槍投靠民眾黨。洪說，柯文哲很常委屈說民進黨在抹紅他，但若是張亞中都選，不用其他人某紅，「因為他就比你紅了」。柯文哲呵呵笑說，「沒有啦，不用想太多」，選舉很難預測，人家說「三天會翻盤」。

針對雙城論壇，柯文哲透露，本來今年6月說好要辦，後來疫情關係，變得辦也不是，不辦也不是，他無法預測一個月後的情況，但這種活動，也不可能突然說明天要辦，所以很為難。柯說，在疫苗覆蓋率還不高的情況下，疫情隨時會反撲，雙城論壇也只能先壓著，也坦言與上海國台辦有溝通管道。

另外，洪健益也問，既然柯與大陸交情很好，那現在還有「九二共識」基礎嗎？柯文哲說，「現在誰講這個誰倒楣」，九二共識在台灣已經汙名化，「天曉得有沒有九二共識，我只知道九六共識」。

洪健益直言，質詢柯文哲幾分鐘後發現，柯已經成為一個標準的政治人物了，以前還說「垃圾不分藍綠」，現在白應該也算在裡面，柯則笑回，「我們有很努力的不要變成垃圾」。