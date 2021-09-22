黃適卓送花籃要高虹安道歉 民眾黨：想要聲量

民眾黨立委高虹安演唱「塔綠班之歌」，還笑唱「綠畜」，引發綠營人士及支持者不滿。民進黨前立委、黨內桃園市長參選人黃適卓今送花籃到高的立法院辦公室，上頭寫著「爾俸爾祿，民脂民膏。立委公器，戒慎恐懼」，諷高濫用言論自由拚聲量，要求公開道歉。

針對送花籃一事，民眾黨桃園區服務處主任陳品杰認為，黃適卓因要選市長，所以想藉此凸顯自己，多爭取一點黨內聲量。他表示，桃園明年市長選舉被視為2024的前哨站，但黃的作法，就目前來看，暫時還影響不了藍、白各自的運作。

黃適卓託人將花籃送到高虹安立法院辦公室，但辦公室人員懇辭，花籃最後放在立院中興大樓一樓。黃表示，希望高虹安能真心反省，然後公開道歉。

黃適卓說，言論自由是公民批判當權者的武器，不可挪做私人圖謀財富名利工具，政黨之間的競爭也應該僅限政治人物，不該把髒水噴到民眾身上，但高用「監督執政黨」當擋箭牌，濫用言論自由，實在不應該。

黃適卓認為高虹安是貪圖自己的流量與選票，但民眾黨內部也認為黃的回應是要墊高自己聲量，陳品杰說「畢竟鄭文燦的接班人選還蠻多的」。