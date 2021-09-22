大陸禁我釋迦蓮霧 柯文哲：預料中的事

大陸在今年3月擋我國鳳梨後，本月19日再宣布自20日起暫停台灣釋迦、蓮霧輸入，北市議員應曉薇表示，大陸宣布停止進口鳳梨後，北農積極為農民推銷，還指導民眾如何將鳳梨入菜，這次北農也應宣導鳳梨釋迦、蓮霧食譜，推廣自家水果，北農表示會盡快來做促銷；議員洪健益則說，既然台北市長柯文哲跟國台辦交情這麼好，再請柯文哲跟大陸拜託，畢竟農民是無辜的，柯文哲則回，沒這麼厲害。

應曉薇今在台北市議會質詢時指出，兩岸關係很糟，導致果農倒大楣，今年3月大陸禁我國鳳梨後，北農利用各種管道及方式宣傳台灣鳳梨。據了解，台灣銷售大陸的釋迦品種為鳳梨釋迦，年產1萬3000多公噸，蓮霧品種為子彈型蓮霧，年產3000公噸，而國內傳統市場多為黑珍珠及南洋品種。

應曉薇表示，鳳梨釋迦非台灣民眾主要食用品種，禁止進口大陸後，台灣市場很難消化，認為政府應維持好兩岸關係，不然未來還不知道輪到哪種水果倒霉。依照目前情況，市府及北農應積極推廣鳳梨釋迦及蓮霧行銷策略，應曉薇還現場示範釋迦、蓮霧如何入菜，介紹自行研發的「蓮霧素炒飯」，保證味道不輸給鳳梨炒飯。

北農表示，中央一旦政策明朗後，將會全力配合及協助，盡快來做促銷。

另外，洪健益質問柯文哲「跟中共那邊交情好不好」，並希望柯文哲能專心台北市政，不要為了選舉到處趴趴走，若有相關管道，就應為台灣果農盡一份力，畢竟農民都是無辜的。

柯文哲表示，他跟大陸官員沒什麼交情，只是跟國台辦有溝通管道而已，對於大陸禁止台灣水果進口一事，認為「這也沒什麼好奇怪，預料中的事情」。對於洪健益建議叫國台辦不要這樣對台灣農民，柯文哲只說，沒這麼厲害。