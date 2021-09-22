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被問疫苗施打排名 蘇貞昌自豪：全世界防疫我們做得最好

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左起）、衛福部長陳時中。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（左起）、衛福部長陳時中。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌今率部會首長前往立院進行疫苗整備專案報告並備詢，國民黨立委陳以信質詢時詢問蘇貞昌，我國疫苗施打率在全世界排名多少？蘇貞昌並未正面回應，但自豪地表示「全世界防疫我們做得最好」。

陳以信指出，根據美國紐約時報統計，按照疫苗劑次人口比，台灣在全球排第96名，屬於後段班，第二劑覆蓋率更是只有131名，叫做放牛班，他並詢問，台灣為何偏重第一劑，卻忽略第二劑？

蘇貞昌回應，以色列都打了第二劑，但1天還是7千人確診，台灣則是零確診，「打疫苗目的不就是為了零確診？如果疫苗多到放抽屜不打，可以怪政府」。

衛福部長陳時中則表示，各國疫苗政策不同，打疫苗就是為了控制疫情，台灣第二劑雖然打得少，但疫情控制得好；對於陳以信認為，不能結果論斷，陳時中則表示，結果就是這樣，疫苗不是打好玩的，不是比誰打得比較多。

疫苗 蘇貞昌 陳以信

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