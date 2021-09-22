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【重磅快評】AIT直接打臉 陳時中還能咄咄逼人？

聯合報 / 主筆室
立法院邀請行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備詢，針對「3+11」決策會議紀錄，院長蘇貞昌（左）及衛福部長陳時中（右）異口同聲表示「沒有會議紀錄」。記者曾學仁／攝影
立法院邀請行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備詢，針對「3+11」決策會議紀錄，院長蘇貞昌（左）及衛福部長陳時中（右）異口同聲表示「沒有會議紀錄」。記者曾學仁／攝影

中央疫情指揮官陳時中即使沒有主持疫情記者會，也能每日一秀讓國人開眼界！今天他陪行政院長蘇貞昌到立院進行疫苗整備專案報告並備詢，立委陳椒華質詢聚焦「3+11」決策，質疑為何沒有會議記錄，他表示「沒有就是沒有，再問一百遍就是沒有」；陳椒華追問為何曾說決策會議是陳宗彥主持？陳時中不耐地回應「我承認我講錯了嘛，我就不能講錯一句話？」，強勢程度令人側目。  

總統蔡英文就任之前一再表示，年輕人別怕跟政府機關溝通，還說民進黨內文化中若沒聽見，可以「拍桌」；不過，陳時中在國會答詢，對國會議員語氣不耐，態度咄咄逼人，就差沒有對立委拍桌子，顯然他是誤解蔡總統的意思，還是大官當久了，把自己當做是人民的頭家了？

陳時中盛氣凌人，但「3+11」事件不是誰說話大聲就有理。他向陳椒華承認「我講錯了」，再附加一句「我就不能講錯一句話？」；其實，陳時中又何只講錯一次，「3+11」事件，在人民的感覺中又何只是官員講錯一句話而已，陳宗彥的名字橫空出現，接著又爆出沒有會議記錄，連專家都不願為陳時中背書，其中有無說謊的成份？更值得推敲。

巧合的是，就在陳時中為自己辯白「我就不能講錯一句話？」之際，美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德今天就重重打臉了陳時中，「證明」陳時中不僅僅是只講錯一句話而已。

美國政府日前宣布，11月起所有外國旅客入境美國皆須出示完整疫苗接種證明。這是國人關心的大事，陳時中昨天逕自「解讀」為：美國入境新規定是針對先前限制的疫情嚴重33國放寬，台灣不會受到影響。

陳時中的說明，讓人聽了半信半疑，還以為陳時中有特殊的消息管道。但鄧艾德今天回覆媒體表示，11月起所有外籍成年旅客要搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。

鄧艾德說得斬釘截鐵，沒給陳時中留一點兒情面。但陳時中又說「昨天講的是那個時間是這樣」，那麼，陳時中就應該再好好說清楚，為何那個時間是這樣，後來又不是這樣？不是嗎？ 否則，陳時中以後說話，到底那一句可以相信，恐怕永遠會有個問號。  

至於有沒有「3+11」決策的會議記錄？陳時中說，如果照陳椒華的方法，指揮中心運作不了，整天寫會議紀錄，寫到半夜都來不及云云。國人寧願相信，陳時中只是逞一時口舌之快，如果「3+11」這種攸關防疫破口的重要決策都不必做會議記錄，人命關天，這擺明是重大疏失，指揮中心的決策品質誰能放心？

陳時中 陳椒華 新冠疫苗

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