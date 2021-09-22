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中國軍事封鎖台灣？專家：向它學習才能反制

高虹安笑唱「塔綠班」綠營圍剿 民進黨回應了

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人周江杰。圖／取自民進黨直播
民進黨發言人周江杰。圖／取自民進黨直播

民眾黨立委高虹安日前在網路節目上唱「塔綠班之歌」，歌詞提及「綠畜」等字眼引發爭議。民進黨發言人周江杰今天表示，台灣是言論自由國家，網友有各式評論，雖然享有言論自由，但也應尊重不同族群、宗教的觀點，若因此貶低了不同的文化認同，就有濫用言論自由之嫌。

周江杰指出，關於「塔綠班」相關言論，台灣伊斯蘭協會日前即已發出聲明表示「祝福那些謾罵伊斯蘭和嘲笑穆斯林的人，願你們的心靈早日得到平靜。」由此可知類似言論在伊斯蘭朋友的看法中，並不適當。

周江杰指出，高虹安作為立法委員，既是公眾人物又是民意代表，竟在伊斯蘭協會做出上述聲明後，依然以此取笑嬉鬧，不得體之言行，實與其過往知識分子之形象大相逕庭，更無視於伊斯蘭朋友的感受，令人遺憾。

周江杰表示，台灣以友善穆斯林而被國際肯定，日前我國才剛被列為非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第2名，台北市長柯文哲更曾宣布要蓋第三座清真寺。

周江杰指出，高虹安作為政治人物應為社會的表率，更不該為了選舉圖聲量、求曝光，使用這些讓伊斯蘭朋友不舒服的文字，不但帶給社會負面的示範，更凸顯該高虹安和其代表的政黨，對於國際政治局勢了解的不足，也缺乏對各種族群或宗教基本的尊重。

伊斯蘭 高虹安 穆斯林

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