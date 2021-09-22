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藍委問5月疫情病毒源頭 陳時中回：偷渡來也有可能

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐(右)質詢行政院長蘇貞昌(左)。圖／取自國會頻道直播畫面
國民黨立委鄭正鈐(右)質詢行政院長蘇貞昌(左)。圖／取自國會頻道直播畫面

國民黨立委鄭正鈐今天在立院質詢時詢問今年5月爆發的疫情破口從何而來，衛福部長陳時中說，沒有辦法知道每一個感染源，所以才會有不明感染源，如果都知道疫情就不會這麼難追查，有可能從檢疫者，也可能從偷渡者，有很多可能性。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行專案報告，提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告。

鄭正鈐質詢時詢問，行政院上周送到立院的報告中，未提到「3+11」是今年這波疫情的破口，他要問那到底疫情破口從何而來，到底是不是桃園的諾富特感染事件。

陳時中說，諾富特的疫情沒有往外擴散，「這一波守住了」，鄭正鈐追問那台北萬華、新北蘆洲的疫情病毒從何而來，陳時中說，病毒的源頭世界衛生組織正在調查，美國認為是從中國來的，鄭正鈐說他問的是台灣5月爆發的疫情，陳時中回應，沒有辦法知道每一個感染源，因此才有不明感染源，如果都知道疫情就不會這麼難追查，病毒有可能從檢疫者、偷渡者來。

鄭正鈐追問陳時中，他的意思是不是病毒都是空降？陳時中說，他的意思是有這個可能性，鄭正鈐對不明感染源不了解，他只是說明不明感染源有可能有這樣的樣態，相關調查報告都有提出，若鄭正鈐覺得不好，可以提出反證。

陳時中說，目前找不到諾富特和之後疫情間關聯的證據，從桃園衍伸到萬華，沒有，從萬華衍伸回諾富特，也沒有，不明來源可能是坐飛機來，可能從海上坐船來，偷渡來也有可能，若每個都有答案，疫情不會到今天這樣，現在是全世界大家一起承擔，至於鄭正鈐質疑給政府這麼多預算卻防疫不力，陳時中說全世界不是只有台灣防疫花錢，「我們的疫情控制算是好的」。

疫情 鄭正鈐 陳時中

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