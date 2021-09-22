監察院：「3+11」案調查中 未有外傳洩密情事

監察院今天表示，有關機組人員防疫檢疫措施「3+11」案，監院正調查中，尚未提出調查報告，亦未有洩漏報告情事，監院及相關同仁均遵守「監察法」第26條第3項保密之規定，對於案件內容及相關資料從未對外宣洩，希望外界勿再以訛傳訛。

媒體日前報導，因監察院調查「3+11」案，意外發現不只范雲曾對機組人員相關事宜進行陳情，另有時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠等人。

民眾黨日前批評，還記得今年六月，媒體傳出監察院要約詢陳時中時，監委搬出「監察法」第26條，強調「調查案件須遵守一定的保密義務，對於調查報告尚未審議通過前，調查內容、過程不得對外宣洩」。想請問監察院，「3+11調查報告」正式審議通過、對外公開了嗎？如果還沒，憑什麼監察院可以違法提供給特定媒體部分調查內容，用來做為綠營打擊政敵的素材？又是哪位監委違法亂紀，違法洩露調查內容給媒體？民眾黨表示，監察院配合媒體抹黑打擊在野黨，堪稱是政府在製造綠色恐怖。