快訊

中國軍事封鎖台灣？專家：向它學習才能反制

監察院：「3+11」案調查中 未有外傳洩密情事

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察院今天表示，有關機組人員防疫檢疫措施「3+11」案，監院正調查中，尚未提出調查報告，亦未有洩漏報告情事，監院及相關同仁均遵守「監察法」第26條第3項保密之規定，對於案件內容及相關資料從未對外宣洩，希望外界勿再以訛傳訛。

媒體日前報導，因監察院調查「3+11」案，意外發現不只范雲曾對機組人員相關事宜進行陳情，另有時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠等人。

民眾黨日前批評，還記得今年六月，媒體傳出監察院要約詢陳時中時，監委搬出「監察法」第26條，強調「調查案件須遵守一定的保密義務，對於調查報告尚未審議通過前，調查內容、過程不得對外宣洩」。想請問監察院，「3+11調查報告」正式審議通過、對外公開了嗎？如果還沒，憑什麼監察院可以違法提供給特定媒體部分調查內容，用來做為綠營打擊政敵的素材？又是哪位監委違法亂紀，違法洩露調查內容給媒體？民眾黨表示，監察院配合媒體抹黑打擊在野黨，堪稱是政府在製造綠色恐怖。

監察院 民眾黨 時代力量

延伸閱讀

高虹安唱塔綠班歌 邱顯智：不該言語侮辱其他政黨支持者

影／遭影射喬機組員防疫政策 邱顯智：官員放話抹黑護航蘇揆

獨／拆蔣介石銅像 范雲專訪：促轉會踏出勇敢第一步

林岱樺涉筆錄外洩案自清 邱顯智：有無違反偵查不公開

相關新聞

被問疫苗施打排名 蘇貞昌自豪：全世界防疫我們做得最好

行政院長蘇貞昌今率部會首長前往立院進行疫苗整備專案報告並備詢，國民黨立委陳以信質詢時詢問蘇貞昌，我國疫苗施打率在全世界排...

英國在台辦事處報告：近7成受訪企業無買綠電計畫

英國在台辦事處今天發布首份針對「台灣兩千大企業如何因應氣候變遷」的報告，解析台灣本土企業對相關議題的態度與行動，報告指出...

林錫耀聲援陳柏惟 批國民黨違主流民意令人搖頭

民進黨秘書長林錫耀今天說，國民黨主席候選人揚言當選後，要推動罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟，讓他意外，最大在野黨居然容不下一...

【重磅快評】AIT直接打臉 陳時中還能咄咄逼人？

中央疫情指揮官陳時中即使沒有主持疫情記者會，也能每日一秀讓國人開眼界！今天他陪行政院長蘇貞昌到立院進行疫苗整備專案報告並...

新竹合併升格 林錫耀：蔡總統應該會樂見其成

新竹市長林智堅倡議「大新竹」合併案，民進黨秘書長林錫耀今天說，他個人的理解是，總統蔡英文對於新竹合併升格的倡議，「我相信...

高虹安笑唱「塔綠班」綠營圍剿 民進黨回應了

民眾黨立委高虹安日前在網路節目上唱「塔綠班之歌」，歌詞提及「綠畜」等字眼引發爭議。民進黨發言人周江杰今天表示，台灣是言論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。