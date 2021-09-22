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打高端11月底恐無法去美國 陳時中這樣說

被指蠶食鯨吞國民黨 柯文哲：這你也信？

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲說他民進黨的朋友很多，說自己蠶食鯨吞民進黨比較多。記者林俊良攝影／聯合報系資料照
台北市長柯文哲說他民進黨的朋友很多，說自己蠶食鯨吞民進黨比較多。記者林俊良攝影／聯合報系資料照

基隆市長林右昌今聲稱，民眾黨蠶食鯨吞國民黨，未來黨主席就是台北市長柯文哲。柯文哲赴北市議會質詢時，回應議員簡舒培「這你也信喔？」還說自己蠶食民進黨還比較多。簡舒培則回嗆「你太看得起你自己」。

國民黨將於本周六進行黨主席投票，林右昌今天回應時聲稱，不管選舉結果如何，未來國民黨的黨主席很可能將是柯文哲，因為民眾黨將會鯨吞蠶食、取代國民黨。簡舒培也在質詢時詢問柯文哲，是否有聽過林右昌的說法。

柯文哲表示「這個看一看就跳過去了，你也信喔？」，簡舒培說再問「你有沒有要蠶食鯨吞國民黨？」，柯笑說「我覺得我跟民進黨還比較好，蠶食民進黨還比較多」。

簡舒培當場愣住，並說「我就覺得你跟我沒有很好」，柯認為自己有很多民進黨的朋友，但簡舒培說「我覺得你太看得起你自己，民眾黨跟民進黨現在是完全絕緣」。柯文哲最後表示，選國民黨主席的傳聞「太離譜了，哪有可能的事情」。

簡舒培 柯文哲 國民黨 林右昌

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