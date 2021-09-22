新竹合併議題 林錫耀：蔡英文應該是樂觀其成

新竹市長林智堅日前拋出「大新竹」合併議題引發討論，蔡英文總統意向如何受關注。民進黨秘書長林錫耀今天表示，蔡英文總統對林智堅提出合併升格倡議，也許沒有說完全支持新竹合併升格，當時蔡總統也點出，未來看民意與相關修法要審慎配合，非常樂於看到各界多加討論，已經是非常好的肯定，自己的理解，蔡總統應該是樂觀其成。

林錫耀在中常會會後記者會上表示，近來民調顯示，無論在新竹市、新竹縣都有過半民意支持合併，可見民意已經有所展現，相關修法固然要審慎，但相信只要大家意見趨於一致，修法在立法院應該可以順利完成。

據轉述，今天民進黨中常會也討論到新竹合併議題，林錫耀會中表示，站在黨的立場是完全支持新竹縣市合併的，也提出整體的國土規劃工程較龐大，可朝新竹縣市先行合併的方向思考。