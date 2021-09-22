我接種死亡通報偏高 吳怡玎：衛福部、法務部踢皮球

行政院長蘇貞昌上午到立院專案報告疫苗接種、整備等事項。立委吳怡玎質詢指出，台灣每100萬人接種，就有60人通報死亡，相較英國33人、美國16人、南韓27人，台灣是2到4倍。到底台灣疫苗接種與死亡關聯性，要如何判定、誰來判定？衛福部、法務部互踢皮球。

根據蘇貞昌報告，接種受害方面，國內疫苗接種數超過1300萬劑次，不良通報事件7400多件，其中超過一半為非嚴重類型，死亡786件，申請救濟案件已收案830件，超過一半進入事件調查及調閱病歷階段，9月下旬將就會完成初步鑑定案件，交由審議小組審查。

吳怡玎質疑，台灣疫苗還沒足夠，輪到民眾可以讓他施打時，卻是一則以喜、一則以憂，喜的是「終於輪到我」，憂的是「會有副作用或死亡。」她說，新聞上有各式各樣副作用，根據CDC資料，相較其他國家，台灣每100萬人接種，就有60人是通報死亡，這與其他國家比起來，英國33人、美國16人、韓國27人，台灣是2至4倍，這是很大的差異。尤其ＡＺ死亡通報人數更高，接種到底出了什麼問題？

衛福部長陳時中答詢說，台灣在施打疫苗死亡案例中，對死亡通報抓得比較寬，很多國家對疫苗死亡有抓一個時間點，比如一、兩個月，台灣沒有設置截止時間點。目前有的是打了8、90天，在此時間關係中，也列為不良死亡通報。訂的比較寬是希望能有更多樣態，對於疫苗效果、不良反應更理解。ＡＺ較高是因為一開始接受高齡者，不良反應時再時序上有死亡因果關係在，會持續關心。

陳時中強調目前死亡是「未完成判定、不是沒有關聯」。但對於怎麼判定？吳怡玎質疑，到底誰來判定、怎麼判定死亡是否為疫苗接種造成的？據她調查，同樣的公文，衛福部說要等司法相驗，流程由相關機關規定，法務部則說要由衛福部認定。兩個部會在踢皮球，衛福部丟給法醫、法醫丟給衛福部。

吳怡玎說，針對AZ造成VITT（疫苗引起之免疫血栓血小板低下症），目前司法相驗案件並無檢測。疫苗接種不良反應的檢驗，也並非法醫研究所業管，法醫解剖接種死亡個案，也未進行Anti Platelet Factor 4/hepar in ELISA檢驗。她質疑，第一時間蒐集證據恐怕就不完全。

陳時中則強調衛福部與法醫各有專業，「若他們認為有必要，就會去驗，我們不會去干涉。」吳怡玎則反批陳時中「希望不要以干涉作為踢皮球的藉口」，每一條生命都是生命，現在已經有786位死亡與疫苗相關，但他擔心法醫並未做完充足採證，畢竟法醫雖可判斷死因，但並非與疫苗相關，且就算要進一步研究，大體恐怕都已火化。

陳時中說，目前只要認為抽驗有必要性，「只要無法排除相關，就會列入補償範圍」。吳怡玎無奈指出，「這不是補助不補助的問題，是要給家屬交代，是不是疫苗造成、也要給國人交代，施打疫苗安不安全。有時候我們都懷疑，這只是為了欲蓋彌彰。」

吳怡玎也說，根據施打AZ後死亡通報，9月15日統計AZ死亡通報是莫德納的1.7倍，但７月15日AZ死亡率是莫德納的17倍，讓她懷疑7月15日前這批ＡＺ究竟有何問題，應發現問題、才能改善，雖然衛福部稱前期是高齡者多，但是否還有哪些問題，但等了48天指只得到官網網址和無法回覆。