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自購1600萬劑疫苗何時到貨？ 陳時中鬆口：希望年底前

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌(左起)、衛福部長陳時中。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌(左起)、衛福部長陳時中。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌今年2月時指出，我國已確定獲得國外疫苗約2000萬劑，包含COVAX平台約476萬劑、1000 萬劑AZ及505萬劑莫德納，有望在第二季前到貨，但國民黨立委洪孟楷今於立法院質詢時質疑，實際到貨量落差大，剩下的自購數量究竟何時能到貨？衛福部長陳時中則鬆口，希望自購的1000萬劑AZ及605萬劑莫德納(7月加購100萬劑)年底之前可以進來，COVAX的機會則是越來越小，但陳時中也補充，「我不是廠商，我們會盡量談」。

對於韓國衛福部次長親率代表團向莫德納成功催貨，我國是否曾派任何官方代表？陳時中則回應，「我們有很多方面努力，具體成果就是上周108萬劑進來，每一個國家用的方法不同，我們是努力過的」。陳時中也說，我國與莫德納接洽的最高層級代表為食藥署長，並會不定時向他面報。

洪孟楷詢問，政府喊出十月底以前達到第一劑接種率七成、第二劑三成，但現在還短差約一千萬劑疫苗，該怎麼處理？陳時中表示，已確實掌握九百萬劑左右；至於是否大多是BNT？陳時中坦言，BNT會占相當數量，這個月會進來比較多。

對於美國11月將要求外國旅客完整接種疫苗才可入境免隔離，我國的高端疫苗或是疫苗混打政策，是否能符合美國標準？陳時中表示，有透過關係跟美國CDC詢問中，兩劑是否都要一樣的疫苗，美國目前並沒有講，還需要溝通。

新冠疫苗

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