「柯」在我心底的名字 林右昌： 國民黨政治人物很有感

基隆市長林右昌今早評論國民黨主席選舉，指不管結果為何，未來黨主席「很可能將是柯文哲」。下午還說，前陣子金曲獎有首歌很有名，叫做「刻在我心底的名字」，應是現在國民黨很多政治人物心裡面最有感覺的一首歌；不過不是刻上去的「刻」，而是柯文哲的「柯」。

林右昌今早回應媒體詢問國民黨25日選舉黨主席看法時說，不管結果是怎麼樣，「未來國民黨的黨主席很可能將是柯文哲」；民眾黨也將鯨吞蠶食、取代國民黨。

國民黨基隆市黨部主委蔡智潁回應，請林不要「吃碗內，看碗外」，一天到晚蹭柯文哲，那麼喜歡柯，不妨建議小英邀柯加入民進黨，當他們的黨主席。民進黨現在處心積慮要裂解國民黨，造成台灣的政治生態就是一個小藍，一個小白和一個大綠，讓民進黨可以永遠執政。裂解手法太粗糙，明眼人都看得出來。

民進步黨基隆市黨部執行長施偉政說，林右昌說得很正確，現在藍營很多支持者陷入集體焦慮，因為目前失控的黨主席選舉已沒有本土的影子，所以對黨主席人選不滿的人會去支持柯文哲。

未來國民黨主席可能是柯文哲成為話題，林右昌下午進一步說明，他只是說出心裡的感覺，相信那是非常多國民黨人不願面對的真相。民主時代政黨競爭很正常，從整個台灣政黨政治競爭態勢來看，從這幾天國民黨主席的辯論，可以看到很多國民黨支持者的焦慮。

林右昌認為，未來國民黨主席可能是柯文哲，應該有很多國民黨政治人物不約而同這樣看。民眾黨目前的戰略也非常清楚，就是朝著取代國民黨的方向布局。政治競爭隨時在變化，台灣民眾最關心及認同的是對整個台灣國家主權的堅持，以及未來的國家發展方向，政黨能揭橥清楚的願景是人民共同的期待。

林右昌說，前陣子金馬獎（應為金曲獎）有一個曲子很有名，叫做「刻在你（口誤，應為我）心底的名字」，這可能現在國民黨很多政治人物，應該是心裡面最有感覺的一首歌，「不過這個刻，不是刻上去的那個刻；這個柯，是柯文哲的柯。」