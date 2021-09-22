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直播／民進黨將滿35周年 蔡英文：帶領台灣繼續改革、進步

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。時逢下周二就是民進黨創黨三十五周年，蔡英文也發表了談話表示，要勉勵大家「感謝有你，做伙出力」，也謝謝台灣人民三十五年來對民進黨的愛護，民進黨會記得這份厚愛，帶領台灣繼續改革、繼續進步。

蔡英文指出，如果以人的年紀來看，三十五歲，已經是累積足夠經驗，能夠扛起重責大任的年紀，相信現在正在執政的民進黨，也是以這樣的態度，來回報台灣人民三十五年來的愛護和支持。

蔡英文說，民進黨在威權時代衝破黨禁、在民主時代引領風潮，在野的時候認真監督、執政的時候擔當責任，這就是民進黨的同志菁英，三十五年來，一棒接一棒，傳承下來的精神。

蔡英文表示，自己每一次經過中央黨部九樓門口，那張「創黨工作十八人小組」合照，都在提醒自己，民主進步黨這塊招牌，是很有重量的，身為主席，必須要把招牌扛好；因此要和所有的黨員同志相互勉勵，民進黨不會忘記當年創黨前輩奉獻出的熱情，現階段也要承擔執政責任，堅持主權、守護民主、壯大台灣。

民進黨 蔡英文 台灣人

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