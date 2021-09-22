蔡英文：台灣正用行動證明 有意願、能力參與國際社會

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，這幾天是聯合國大會進行總辯論的日子，相信這段時間大家都感受到，有越來越多的國家，都認為國際社會長期排除台灣，並不是好的做法，「我們正用行動證明，台灣是國際社會的良善力量，我們有意願，也有能力參與國際社會」。

蔡英文指出，去年疫情發生以來，台灣和許多抱持相同價值的國家，互相支持、援贈物資，希望透過這樣「善的循環」，一起走出疫情陰霾。

但是台灣所承受的政治壓力依然很大，中秋連假期間，中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，目前政府已經立即啟動應變，一定要像先前處理鳳梨事件一樣，順利化解這波打壓。

蔡英文說，受影響產區的黨公職，尤其是屏東縣長潘孟安、台東縣立委劉櫂豪等，都在第一時間就站出來力挺農民，把「清廉、勤政、愛鄉土」的民進黨招牌擦得很亮。

蔡英文呼籲，朝野政黨在農民受到對岸無理打壓時，對外立場更應該一致；此時此刻，農民需要全民力挺，最不需要的，就是政黨之間彼此相互攻訐。