聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡英文：台灣正用行動證明 有意願、能力參與國際社會
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，這幾天是聯合國大會進行總辯論的日子，相信這段時間大家都感受到，有越來越多的國家，都認為國際社會長期排除台灣，並不是好的做法，「我們正用行動證明，台灣是國際社會的良善力量，我們有意願，也有能力參與國際社會」。
蔡英文指出，去年疫情發生以來，台灣和許多抱持相同價值的國家，互相支持、援贈物資，希望透過這樣「善的循環」，一起走出疫情陰霾。
但是台灣所承受的政治壓力依然很大，中秋連假期間，中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，目前政府已經立即啟動應變，一定要像先前處理鳳梨事件一樣，順利化解這波打壓。
蔡英文說，受影響產區的黨公職，尤其是屏東縣長潘孟安、台東縣立委劉櫂豪等，都在第一時間就站出來力挺農民，把「清廉、勤政、愛鄉土」的民進黨招牌擦得很亮。
蔡英文呼籲，朝野政黨在農民受到對岸無理打壓時，對外立場更應該一致；此時此刻，農民需要全民力挺，最不需要的，就是政黨之間彼此相互攻訐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言