美11月入境新規解讀與AIT不同 陳時中：那個時間是這樣
美國政府日前宣布11月起所有外國旅客入境美國皆須出示完整疫苗接種證明，衛福部長陳時中昨天的解釋和美國在台協會（AIT）不同。陳時中今天表示，後續美國內閣討論後有消息會出來。
陳時中昨天被問到美國政府的規定時，表示那是美國針對先前限制的疫情嚴重33國放寬，台灣不會受到影響，但AIT發言人鄧艾德今天回覆媒體時表示，11月初起所有外籍成年旅客要搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。
陳時中下午列席院會備詢前被媒體詢問昨天的說法是否有誤，陳時中說，昨天講的是「那個時間是這樣」，後續（美國）內閣討論有消息會出來，說完隨即轉身進入議場。
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