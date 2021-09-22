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高虹安唱綠畜被出征 柯文哲：自己不要對號入座就好了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天再被問到，塔綠班，綠畜這樣的字眼是正面負面？柯文哲說，「塔綠班，就把它當成好笑就好」，至於「綠畜」兩字，柯說，「自己不要對號入座，就好了。」記者林麗玉／攝影
柯文哲今天再被問到，塔綠班，綠畜這樣的字眼是正面負面？柯文哲說，「塔綠班，就把它當成好笑就好」，至於「綠畜」兩字，柯說，「自己不要對號入座，就好了。」記者林麗玉／攝影

民眾黨立委高虹安和名嘴朱學恒高唱「塔綠班」之歌，唱出「綠畜」兩字引發爭議，台北市長柯文哲先前被問及此事，柯說此事衝高高虹安網路聲量，柯文哲今天再被問到，塔綠班，綠畜這樣的字眼是正面負面？柯文哲說，「塔綠班，就把它當成好笑就好」，至於「綠畜」，柯說，「自己不要對號入座，就好了。」

對於高虹安被網友出征狂罵？柯文哲則說，他先聲明，這不是一個很好行為，這個戲謔偶一為之可以，但常常變這樣，當然不好。

柯文哲今天赴議會報告追加預算案，北市議員王欣儀問柯文哲，「4%仔」這個詞是正面？還是負面？柯回「負面」；議員問「韓粉」正面？負面？柯回「中性」。

議員再問，「塔綠班」這個詞正面？負面？由於議員的發言時間正好快要到了，柯文哲還一度高興地說，「哈哈，時間到了」，王欣儀急忙說，還沒有，還有一分鐘，柯說，「我還以意時間到了，很高興，不用回答」。

對於塔綠班這個詞正面？負面？柯文哲說，「我不曉得，就把它當成好笑就好」，王欣儀追問，至於綠畜這個詞正負面？柯文哲說，「自己不要對號入座就好了。」

對於高虹安被網友出征？柯文哲說，這個戲謔偶一為之可以，但常常變這樣，當然不好，柯說，他先聲明，這不是一個很好行為，不過開玩笑是有。

柯文哲 高虹安

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