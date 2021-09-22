林右昌指國民黨未來主席可能柯文哲 民眾黨：歡迎加入

基隆市長林右昌今指出，未來國民黨的黨主席可能是台北市長柯文哲，民眾黨也將鯨吞蠶食、取代國民黨。對此民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，如果林右昌對柯文哲及民眾黨如此關心，「我們也非常歡迎林市長加入本黨」。

不過邱臣遠也大酸林右昌，「是時事評論家還是基隆市長？」發言不恰當，有空講國民黨主席選舉還扯到柯文哲身上，為了蹭柯聲量達到政治目的，「林市長騎驢找馬的心態，路人皆知」，但怎麼就沒有空好好地把基隆捷運的計畫向市民說明清楚？路線改到哪、用什麼系統？相關預算要增加多少？

邱臣遠呼籲，林右昌在卸任前應該把基隆捷運路線與系統確定下來，不能毫無節制地漫談與變更，否則不斷提高建設經費，只是徒增財政壓力與推動難度，對於國家與地方財政紀律也是一種破壞。「當初基隆捷運先射箭再畫靶，政治凌駕專業，不符合工程計畫應尊重專業規劃的原則」。