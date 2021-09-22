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楊文科談林智堅 有這種格局「不當行政院長太可惜」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天接受媒體人黃光芹的網路直播節目專訪。圖／翻攝自Youtube
新竹縣長楊文科今天接受媒體人黃光芹的網路直播節目專訪。圖／翻攝自Youtube

新竹縣長楊文科今天接受媒體人黃光芹的網路直播節目專訪，再次重申「合併要升格」，且要竹竹苗一起併，他也說，新竹市長林智堅多次提到科技產業、中美貿易戰等論點，強調縣市合併的重要性，讓他覺得「地方首長有這樣的格局，不當行政院長太可惜了」。

楊文科表示，明年新竹縣、市分家就滿40年，當初分開的原因，他認為林智堅很年輕不會懂，過去縣長是客家籍、議長就是閩南籍，直到前縣長邱鏡淳的父親邱泉華當上議長，打破此慣例，地方人士就推動縣、市分家。

楊文科也說，他支持竹竹苗合併升格，因竹竹苗是生活共同圈，且科技產業從竹科、竹南、銅鑼到台中，總共100公里的科技走廊，中斷太可惜。他也指出，林智堅多次提及縣市合併的原因，包含竹科的戰略位置、中美貿易戰爭，還有新冠肺炎等，令他很佩服，因為這些是行政院管的事，如竹科就是科技部管轄，而林智堅談的層面跨了好幾個部會。

楊文科強調，升格要經過地方上的探討，至少要先有共識，超過半數同意，要縣市升格好，還是竹竹苗合併好？都需要討論，他也支持透過公投的方式，直接展現民意。楊文科也說，縣市合併是重大議題，在選前1年3個月的時間，「他絕對不會提」。

黃光芹提到，林智堅認為縣市之間有行政障礙，並以大新竹輕軌舉例，楊文科則說，此案由新竹市政府主導，過去縣市曾共同開過7次會，但最後呈報交通部的內容竟缺乏新竹縣的部分，所幸當時的交通部長林佳龍深明大義，再給新竹縣經費，並由同一家顧問公司再做評估，目前仍在進行中。

楊文科也說，如果只論新竹縣長，他會競選連任，畢竟只有4年的時間無法完成已經在進行的大型建設，被問及是否參選合併後的市長，他則說「成功不必在於我，誰最適合來做，就要支持他」，而不是說要升格「我就要來選」。

新竹 楊文科 林智堅

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