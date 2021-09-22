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【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

影／批「3+11」未交代破口 藍委要求重寫否則周五杯葛

聯合報 / 記者張鳳儀 陳聖文 龔盈全 黃靖雯／台北即時報導
國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長李德維今（22）日上午在立院議場外開記者會。記者陳聖文／攝影
國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長李德維今（22）日上午在立院議場外開記者會。記者陳聖文／攝影

行政院長蘇貞昌上周五（17日）赴立法院針對「3+11」進行專案報告，遭國民黨杯葛無法上台，蘇揆今（22）日再次前往立院進行疫苗整備專案報告並備詢。國民黨團總召費鴻泰表示，他們要求政院重寫，重新到立法院報告，否則周五（24日）還會強烈杯葛施政總質詢，「因為他不配做中華民國的行政院長」。

國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長李德維22日上午在立院議場外開記者會。費鴻泰表示，為什麼「3+11」破口死了800多個同胞、家庭還在哀痛之中，可以寫成歌功頌德？沒有任何調查、檢討，沒有真相，更沒有跟800多個家庭道歉，也不肯說明「3+11」決策會議資料，所以上周五拒絕蘇貞昌上台報告，今天也再度要求重寫、重新到立法院報告，否則周五開始的施政總質詢，國民黨團還會強烈杯葛，「因為他不配做中華民國的行政院長！」

費鴻泰還說，今天疫苗整備及受害救濟的專案報告也寫得非常爛，意思好像是「打那麼多疫苗哪有不死人的？」藥害的調查會議到現在一次都還沒有開，這700多人都已經下葬或火喪了，如何調查？而且憑良心講，這份報告真的不及格，今天之所以讓蘇貞昌報告，因為這沒有到犯死刑的錯，但是3+11破口就是冤死800多人，如果3+11、諾富特不是破口，那指揮中心總要講一下，破口是什麼？

費鴻泰 國民黨 行政院

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