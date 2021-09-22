要求年底七成國人打兩劑 江啟臣嗆蘇貞昌：拿烏紗帽來賭

立法院會今天邀請蘇貞昌提出COVID-19疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢時表示，要求年底前達成全國70％人口完成第二劑疫苗施打，若疫苗不來，行政院長蘇貞昌就下台，別那麼愛做官。蘇貞昌回應，中國一再阻撓台灣購買疫苗，就連美國都曾提及此事，作為最大的在野黨，怎麼一句話都不敢講」？

江啟臣質詢時首先批評，行政院上周公布的「3+11」調查報告，調查小組包括行政院秘書長李孟諺、政委林萬億、吳澤成等，全是自己人，如此調查當然不會認為行政團隊有錯；有沒有會議記錄已非重點，重點在於這「3+11」事件到底是不是破口，而中央就是死不認錯。

江啟臣說，蘇貞昌之前騙得了神明，這次騙不了人民，蘇回應，「請你講話客氣點，我沒有這樣」，並稱，若調查報告如江啟臣所言如此漏洞百出，為何上周國民黨要杯葛，不敢讓自己上台報告？

江啟臣接著問，疫情至今多少人確診甚至死亡，中央曾為此道歉，卻沒有人因此負責下台，要求年底前達成全國70％人口完成第二劑疫苗施打，預計需要3200萬劑疫苗，若無法達成，蘇貞昌就應下台負責，「有沒有種，拿你的烏紗帽來賭一下」？

蘇貞昌回應，中國一再阻撓台灣購買疫苗，就連美國都曾提及此事，但江啟臣作為最大在野黨的主席，卻連一句話都不敢講，「中國國民黨主席不敢面對中國」。江啟臣再追問，如何催貨疫苗；蘇貞昌則繼續重申「為何中國阻擋疫苗，你不敢說話」。兩人多次重複類似交鋒後，江啟臣表示，最大在野黨就是要監督執政黨，「如果要我面對，就我來執政，我比你還有種」。