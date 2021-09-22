竹竹合併升格急迫正當合理 林智堅：郎有情妹有意

大新竹合併議題持續受到討論，新竹市長林智堅今天接受廣播節目視訊訪問，再度說明自己堅持竹竹合併升格的理由與動機，強調有其急迫性、正當性與合理性，希望「郎有情妹有意」，大家能祝福促成，也讓竹科這個科技巨人有更大舞台，至於學者提出三級政府改為二級政府制，他認同可以討論，但竹科要和全球競爭，合併升格有時間壓力。

林智堅今天上電台節目「POP搶先爆」接受媒體人邱明玉視訊訪問，被問到為何要在此時間點推動新竹合併升格？林說，因近年美中貿易戰與疫情爆發，他看見竹科對全世界的重要性，半導體龍頭台積電也在疫苗採購發揮影響力，新竹身為科技首都，卻因縣市分家讓發展受限，才會在分家40年前夕提倡議，希望為國家與城市發展與提升縣民市民福祉努力。

邱明玉提及直轄市人口門檻，彰化縣也能達標？再來若只有竹竹合併升格，苗栗會更顯邊緣化？林智堅認為，就人口成長來看，彰化縣人口萎縮，但新竹縣市擁有竹科，這10年間人口都呈正成長，「如此特殊性區域卻沒有像樣的公共硬體建設」，就是因為縣市分家財政規模很小，新竹縣市每年創稅1900億元，每年統籌分配稅款不到4%。

林智堅認為，不管就國際戰略上來看，新竹縣市合併升格有「急迫性」，再來新竹縣本就屬同個生活圈加上有竹科，也有升格「正當性」，需要成立直轄市，最後新竹每年創稅很高，但統籌分配稅款卻少，影響城市建設發展，合併升格也有其「合理性」。

至於竹竹合併為何不談納入苗栗？林智堅說，自己最先倡議的是竹竹合併，說要合併升格且要修法的是新竹縣長楊文科，且楊過沒多久還有轉折，提說要納入苗栗，自己身為城市治理者，倡議新竹合併就是看見其急迫性，像是中科、南科都在直轄市內，唯獨竹科不是，且近來台積電在寶山擴廠，也面臨新竹縣市都市計畫變更問題，他認為蓋廠要跟時間賽跑，唯有大新竹重組，才能作為竹科後盾與國際競爭。

「若縣市不升格，競爭力會越來越差！」林還說，新竹縣市光要推大新竹輕軌，就因地方財源不足卡關，沒道理新竹人那麼努力，公共建設腳步跟不上，連日來看見國民黨攻擊與論點等，他希望大家站在國家發展與縣民市民福祉上，若新竹有共識就先行，苗栗則要了解苗栗縣民的想法，至於楊文科是否有壓力，林智堅推測，可能有來自國民黨中央與地方派系壓力。

邱明玉也追問新竹縣市合併的選舉狀況？林智堅說，選舉只要有資格想要服務的人都可以來參選，連日來國民黨攻擊量身訂做、因人設事，「是扣帽子刻意扭曲，因為提修法的不是我」，自己自始至終我都沒提過修法；新竹市僅出過蔡仁堅、林智堅民進黨籍市長，新竹縣更是20年綠營沒執政過，「藍綠誰能勝出言之過早」，他希望國民黨不要阻撓大新竹發展。