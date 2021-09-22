若徵召閣揆？ 鄭文燦拒答假設問題：任期中完成責任

桃園市長鄭文燦今天到市議會進行施政報告，多名議員再提鄭北上接任閣揆傳聞，議員黃婉如更直接問是否會「做到好、做到滿」。對此，鄭文燦未正面答覆，僅強調會全力以赴，不回答假設性的問題。

桃園市議會今舉行第2屆第6次定期會，議員黃婉如表示鄭文燦目前施政雖然不是一百分，但還是要盡量做，也希望鄭做好做滿；鄭文燦表示「會全力以赴」，至於努力的時間，他回答黃婉如「我的任期跟你一樣」。

黃婉如追問鄭文燦，假如中央緊急徵召接任閣揆，是否會繼續留在桃園服務；鄭文燦說，尊重議員質詢權利，「任期當中，會完成責任與承諾」，但不回答假設性的問題。

不過，議員牛煦庭質詢時問鄭文燦「這一次會不會是最後一次質詢你？」鄭回答「你下個會期還是會質詢我，我們還是會一起討論預算」。

另外，議員陳萬得質詢時提到一般補助款全國排第十七名的問題，指副總統賴清德當過台南市長、行政院長蘇貞昌當過屏東縣長，而這兩個縣市的補助款都比桃園高，「朝中有人好辦事」，希望鄭北上之後，替桃園好好爭取。

鄭文燦表示，不管我在什麼職務，我都認為桃園不應該在第十七名，這裡的公式一定要調整。