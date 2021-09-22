駁疫苗採購遲延 陳時中：BNT去年沒人敢買

行政院長蘇貞昌今率部會首長前往立院進行疫苗整備專案報告並備詢，民眾黨立委賴香伶質疑，我國疫苗政策採購遲延，先前東洋宣布引進BNT疫苗卻破局，是否涉及意識形態，衛福部長陳時中回應，疫苗採購都沒有慢，東洋是商業談判沒成功，且去年8、9月沒有人敢買BNT，現在敢買因為是因為已經證實確效，過程中沒有任何意識形態。

賴香伶也詢問，疫苗採購爭議眾多，什麼時候才可以公開相關合約及資訊？陳時中回應，合約有保密限制，如果把相關採購期程、價格等資訊流出，進貨會變得困難；蘇貞昌則表示，採購疫苗都是照程序及相關契約，最後都會完整給立法院，「這沒有任何秘密，只是要時間到了」。

對於要保密到何時，陳時中說，合約不會限制永遠保密，預算執行完畢可以公布就會公布，另合約大部分要求5年到10年保密，若有司法單位或立法院要做調查，只要到了一定時間、廠商同意，不妨礙到疫苗進來，就可以提供。

至於台灣代工疫苗的進度，陳時中也透露，「現在還在談」，不過對於賴香伶追問有沒有機會？陳時中則說「不敢講」，品牌也「不能說」。陳時中並說明，「不是只有我一個人知道，代工涉及部會有國發會、經濟部等很多部會參與，衛福部是其中之一」。

另對於上周3+11調查報告，為何媒體比立委早拿到，蘇貞昌則回應，「相關資料提供都沒有遲延，媒體先知道是因為內部資料外洩，我們會追查責任」。

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