快訊

BNT首打學生爆不適！桃園大園高中1男學生暈針

最後一刻害怕自爆的ISIS？巴黎恐攻大審之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯大總辯論登場 外交部：推案獲友邦堅定支持

聯合報 / 記者張加／即時報導
聯合國大會總辯論首日，帛琉總統惠恕仁發言聲援台灣。圖／截自聯合國大會總辯論直播影片
聯合國大會總辯論首日，帛琉總統惠恕仁發言聲援台灣。圖／截自聯合國大會總辯論直播影片

第76屆聯合國大會21日至27日舉行總辯論，外交部表示，今年我國的聯合國推案獲友邦一貫的堅定支持，並以多元方式具體協助。

外交部發言人歐江安今天說，政府持續洽請友邦及理念相近國家支持我國爭取有意義參與聯合國體系的推案訴求，強調台灣在協助全球疫後復甦及落實「永續發展目標」（SDGs）可做出的具體貢獻，國際支持我國聯合國推案動能持續穩健提升。

歐江安表示，今年我國的聯合國推案獲友邦一貫的堅定支持，並以多元方式具體協助，包括簽署致聯合國秘書長長古特瑞斯（Antonio Guterres）信函，以及在總辯論為台灣發聲；例如21日總辯論首日，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）即為我仗義執言，籲請聯合國體系接納台灣，支持台灣2350萬人民必須被賦予發聲及做出貢獻的機會。

歐江安指出，理念相近國家也以具體行動表達支持，包括美澳「2+2部長級諮商」發表的聯合聲明，提及支持台灣參與國際組織的重要性；美國國務院於聯大開議日表明支持台灣有意義參與聯合國；美國駐聯合國代表團派遣資深官員出席我駐紐約辦事處在聯大期間舉辦有關敘利亞難民人道援助議題的周邊活動；美國、日本、澳洲駐台機構也在官方社群媒體推文並分享我方聯大推案文宣短片。

外交部感謝友邦及理念相近國家支持政府的聯合國推案訴求，以及各項協助的友好作為；台灣將在既有堅實基礎上，持續與友邦及理念相近國家緊密溝通，擴大國際支持動能。

聯合國 外交部 國務院

延伸閱讀

美英澳組新聯盟抗中？外交部：共同維護印太和平穩定

美中通話 外交部：將透過美處確保美國對台政策不變

英相強生喊支持美國領導地位 外交部表達由衷感謝

法澳聲明提台海穩定 外交部：合作捍衛國際秩序

相關新聞

曾自稱沒主持3+11決策 陳時中：我就不能講錯一句話？

行政院長蘇貞昌今率部會首長前往立院進行疫苗整備專案報告並備詢，時代力量立委陳椒華質詢時聚焦「3+11」決策議題，質疑為何...

聯大總辯論登場 外交部：推案獲友邦堅定支持

第76屆聯合國大會21日至27日舉行總辯論，外交部表示，今年我國的聯合國推案獲友邦一貫的堅定支持，並以多元方式具體協助。

孫大千挺高虹安：台灣塔綠班政權是台灣人民悲哀

民眾黨立委高虹安演唱「塔綠班」之歌，遭民進黨群起出征。前立委孫大千今在臉書聲援，表示高哪句說錯？民進黨不是「塔綠班」，難...

民進黨員是畜生？彰化縣黨部主委提告名嘴董智森

民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天率黨員幹部們，到彰化地檢署按鈴控告名嘴董智森公然污辱罪，邱建富說，董智森在節目中說「畜生才...

帛琉總統聯大挺台 籲聯合國體系接納台灣

帛琉總統惠恕仁今天在聯合國大會辯論聲援台灣，鼓勵聯合國體系接納台灣，並強力聲援台灣參與聯合國體系。

3+11調查報告未見會議紀錄 時力要求蘇貞昌重啟調查

行政院長蘇貞昌上周五赴立法院針對「3+11」進行專案報告，但遭國民黨杯葛無法上台，蘇揆今再次前往立院進行疫苗整備專案報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。