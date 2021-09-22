曾自稱沒主持3+11決策 陳時中：我就不能講錯一句話？

行政院長蘇貞昌今率部會首長前往立院進行疫苗整備專案報告並備詢，時代力量立委陳椒華質詢時聚焦「3+11」決策議題，質疑為何沒有會議記錄，衛福部長陳時中表示，「那時候沒有做就是沒有，再問一百遍就是沒有」；陳椒華也追問陳時中，為何曾說決策會議是次長陳宗彥主持，陳時中則不耐地回應，「我承認我講錯了嘛，我就不能講錯一句話？」

陳椒華今先詢問蘇貞昌，五月疫情爆發3+11是否為破口，以及政策是否需要檢討，蘇貞昌回應，防疫隨時進行檢討，3+11報告也已經完整給立法院，「每一個防疫作為都應該立基於防疫專業，而不是政治口水」。

至於萬華群聚及華航機師染疫事件是否為相關傳播鏈，以及是否導致五月疫情爆發，陳時中則說，每個疫情要拉回時間點來看，都是大型傳播，每一個傳染源是類似基因，「但要說是從3+11或諾富特傳出去，我們不承認，我們認為整體是大型傳播，有多條傳播鏈在進行」。

陳椒華也追問陳時中，為何3+11決策沒有會議記錄，陳時中略顯不悅地說，「講過多少次，沒有辦法憑空製造會議記錄，那時候沒有做就是沒有，再問一百遍就是沒有，是大家向我面報然後決策」；對於為何曾指決策是由陳宗彥主持，陳時中則說，「我承認我講錯了嘛，我就不能講錯一句話？並沒有掩蓋什麼，因為陳宗彥是指揮中心邊境組組長，所以一開始以為跟他有關 。」

對於沒有決策會議記錄，一旁的蘇貞昌也為陳時中緩頰並表示，行政首長隨時召開會議進行討論，付諸執行，不是每一個會議都有開會通知、製作議程、會議記錄，蘇更直指陳椒華，「不懂得行政機關運作」。

陳時中更嗆陳椒華，「如果照你的方法，指揮中心運作不了，整天寫會議紀錄、回答立法委員答案，每天寫到半夜都來不及」。