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孫大千挺高虹安：台灣塔綠班政權是台灣人民悲哀

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自孫大千臉書
圖／截自孫大千臉書

民眾黨立委高虹安演唱「塔綠班」之歌，遭民進黨群起出征。前立委孫大千今在臉書聲援，表示高哪句說錯？民進黨不是「塔綠班」，難不成是「資優班」？阿富汗塔利班政權是阿富汗人民夢魘，台灣塔綠班政權又何嘗不是台灣人民悲哀？

孫大千指出，因民進黨塔綠班政權，讓台灣的防疫表現遠遠落後其他國家；把防疫和紓困都做的一團糟，讓台灣人民生活困頓，還要手無寸鐵的面對Delta病毒；還徹底摧毁新聞自由，讓台灣媒體幾乎只剩下一種顏色和一種聲音。

孫大千說，因民進黨塔綠班政權，可以把3+11從破口硬拗成為政績，讓800多條人命白白犧牲；刻意製造疫苗空窗期，讓台灣人民被迫去接種沒有保護力資料的疫苗；為了怕被揭開遮羞布，竟然禁止台灣人民自費進行抗體檢測。

孫大千批評，因民進黨的塔綠班政權，把國家當作自己家，用政府資源豢養網軍，執行網路戒嚴，任意出征踐踏不同的言論；甘願成為老大哥的馬前卒，硬把台灣推向兩岸對立和軍事衝突的風險中。

民進黨 台灣人 孫大千

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