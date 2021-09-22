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民進黨員是畜生？彰化縣黨部主委提告名嘴董智森

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天率黨員幹部們到彰化地檢署按鈴控告名嘴董智森公然污辱罪，邱建富說，董智森在節目中說「畜生才會加入民進黨」要求董智森登報公開道歉，並附帶民事求償現場每位黨員一百萬元，捐贈給公益慈善機構。記者林宛諭／攝影
民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天率黨員幹部們到彰化地檢署按鈴控告名嘴董智森公然污辱罪，邱建富說，董智森在節目中說「畜生才會加入民進黨」要求董智森登報公開道歉，並附帶民事求償現場每位黨員一百萬元，捐贈給公益慈善機構。記者林宛諭／攝影

民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天率黨員幹部們，到彰化地檢署按鈴控告名嘴董智森公然污辱罪，邱建富說，董智森在節目中說「畜生才會加入民進黨」言論引發民進黨員群情激憤，為捍衛黨員名譽而提告，要求董智森登報公開道歉，並附帶民事求償現場每位黨員一百萬元，捐贈給公益慈善機構。

邱建富說，民進黨全國23個地方黨部和勞工黨部主委們決議由全國主委聯誼會會長邱建富代表控告董智森公然污辱罪，今天上午員林鎮民代表曹月碧、陳文明、王勝坪等人一起提告，眾人還帶著「戰狗」「戰鵝」等畜牲一起高喊「畜牲無罪，董智森道歉」。

名嘴董智森是於9月14日在其主持News 98電台「小董真心話」節目中提到「民進黨是垃圾、下三爛、不要臉的畜生黨，這種垃圾黨去理他幹嘛」、「畜生才會加入民進黨」等言論，邱建富說，這已構成犯罪要件，觸犯刑法第309條「公然污辱罪」，對民進黨員做出損害「人格、名譽、尊嚴」的言行。

邱建富說，民進黨自創黨至今將近35年，由於民主前輩犧牲奉獻，才有今日民主自由台灣，台灣人民才能享有言論自由，試問當中國禁台蓮霧釋迦，董智森和親中人士們有譴責嗎？當中國軍機頻繁擾台，「董智森們」有批判過嗎？

民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天率黨員幹部們到彰化地檢署按鈴控告名嘴董智森公然污辱罪，邱建富說，董智森在節目中說「畜生才會加入民進黨」要求董智森登報公開道歉，並附帶民事求償現場每位黨員一百萬元，捐贈給公益慈善機構。記者林宛諭／攝影
民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天率黨員幹部們到彰化地檢署按鈴控告名嘴董智森公然污辱罪，邱建富說，董智森在節目中說「畜生才會加入民進黨」要求董智森登報公開道歉，並附帶民事求償現場每位黨員一百萬元，捐贈給公益慈善機構。記者林宛諭／攝影

民進黨 邱建富 台灣人

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