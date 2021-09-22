帛琉總統聯大挺台 籲聯合國體系接納台灣

帛琉總統惠恕仁今天在聯合國大會辯論聲援台灣，鼓勵聯合國體系接納台灣，並強力聲援台灣參與聯合國體系。

第76屆聯大總辯論21日展開，受新冠肺炎疫情影響，部分國家領袖透過視訊發言，惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）則親自出席，發言時感謝國際盟邦與友人在新冠肺炎疫情期間協助帛琉，尤其是美國、台灣、日本、澳洲。

惠恕仁表示，要特別強調中華民國（台灣）在全球對抗新冠肺炎所扮演的領導角色，不僅在台灣境內持續且有效地管控疫情，其領導能力也延伸到帛琉。

惠恕仁指出，台灣因應國際疫情的作法，有助台帛間無菌廊道的合作及落實，促使台帛恢復醫療與教育合作，並重建經濟往來以及國際旅遊有關的益處。

「我們鼓勵聯合國體系接納台灣，為我們集體努力做出寶貴的貢獻，並強力聲援台灣參與聯合國體系。 」惠恕仁說。

惠恕仁在發言尾聲再次提及台灣，他說，刺尾魚的特色在於他們通常單獨棲息於礁石間，以藻類為食，一旦遭遇危險，便會立刻集結成貌似威懾的海洋生物，為彼此提供安全保障；世界各國必須仿效刺尾魚採取集體行動，並將台灣納入其中，台灣2350萬人必須得到發聲的機會。

此外，海地外交部長喬塞德（Claude Joseph）在推特上指出，世界面臨安全、衛生各方面挑戰，需要匯集所有力量，海地重申支持將台灣納入聯合國。外交部也推文回覆喬塞德，感謝海地堅定支持台灣參與聯合國體系。