3+11調查報告未見會議紀錄 時力要求蘇貞昌重啟調查

行政院長蘇貞昌上周五赴立法院針對「3+11」進行專案報告，但遭國民黨杯葛無法上台，蘇揆今再次前往立院進行疫苗整備專案報告並備詢。時代力量立委陳椒華今表示，3+11決策的兩次關鍵會議紀錄，調查報告裡都沒有提出，今天質詢時將要求重新進行調查。

陳椒華說，許多醫學專家都提出應該讓中高年齡層族群施打兩劑疫苗，增強防護力，但現在很多中高年齡者甚至連一劑都還沒施打，政府應盡快訂出能增強全體防護力的疫苗政策，並召開公聽會進行相關討論。

時代力量立委王婉諭表示，國外第一劑和第二劑疫苗施打間隔時間大約是四到八周，WHO也認為說間隔時間不宜超過十二周，但是台灣大部份民眾打完第一劑後，現在都接近十二周，對於未來疫苗到貨的進程及如何分配、施打，衛福部都應該有相關配套，並邀請專家學者一併討論，以免草率的浪費疫苗。

王婉諭也說，美國將對採取入境者都必須施打兩劑疫苗的措施，台灣會不會受到影響，以及哪些疫苗屬於美國認可，政府必須要說清楚相關配套，並積極向美方爭取我國有施打的疫苗進入認可標準。

時代力量立委邱顯智表示，上周五國民黨的杯葛，導致行政院長沒辦法上台接受質詢、接受問責，嚴重違反代議民主精神，今天要再度呼籲國民黨不要進行杯葛，另對於疫苗接種不良反應，政府在過程之中要提供如何協助及相關賠償，目前都沒有相關法規命令，應進一步檢討。