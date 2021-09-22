為傅崐萁恢復黨籍暖身？ 藍常委今提案恢復徐榛蔚黨權

國民黨中常委徐榛蔚因違紀幫丈夫、無黨籍花蓮縣立委傅崐萁輔選，去年9月24日遭考紀會停權1年6個月。後徐提出申訴，考紀會今年1月8日改停權1年，期限明天屆滿。中常委周孟蓉等人將於今天常會提案，回復徐榛蔚黨權。

由於傅崐萁一直積極運作重返國民黨，過去甚至傳出有意角逐國民黨主席，挺傅派常委積極運作徐榛蔚回復黨權，也被黨內解讀是要在周六黨主席選舉結束後，要仿照去年代理黨主席期間，由上而下運作恢復傅黨籍，再引發黨內質疑。

由周孟蓉、呂學樟、范成連與沈智慧聯名提案中表示，徐榛蔚為傅崐萁助選，原花蓮縣黨部考量倫理人性、其情可憫，建議申誡處分，但考紀會並未採納，僅以地方執政優異貢獻，反萊豬第一時間訂出零檢出標準，將停權期限縮短為1年。

周孟蓉等人提案中指出，考紀會最後裁處依然不符人倫常理與人性，處分今天1月27日遭中常會退回後，竟6個月以上未再開會處理，「今9月23日」（應為9月22日，提案誤植）已實質執行停權滿1年，處分期滿應立即恢復徐榛蔚黨權。