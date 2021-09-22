聽新聞
test
0:00 / 0:00

為傅崐萁恢復黨籍暖身？ 藍常委今提案恢復徐榛蔚黨權

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
花蓮縣長徐榛蔚。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚。圖／花蓮縣政府提供

國民黨中常委徐榛蔚因違紀幫丈夫、無黨籍花蓮縣立委傅崐萁輔選，去年9月24日遭考紀會停權1年6個月。後徐提出申訴，考紀會今年1月8日改停權1年，期限明天屆滿。中常委周孟蓉等人將於今天常會提案，回復徐榛蔚黨權。

由於傅崐萁一直積極運作重返國民黨，過去甚至傳出有意角逐國民黨主席，挺傅派常委積極運作徐榛蔚回復黨權，也被黨內解讀是要在周六黨主席選舉結束後，要仿照去年代理黨主席期間，由上而下運作恢復傅黨籍，再引發黨內質疑。

由周孟蓉、呂學樟、范成連與沈智慧聯名提案中表示，徐榛蔚為傅崐萁助選，原花蓮縣黨部考量倫理人性、其情可憫，建議申誡處分，但考紀會並未採納，僅以地方執政優異貢獻，反萊豬第一時間訂出零檢出標準，將停權期限縮短為1年。

周孟蓉等人提案中指出，考紀會最後裁處依然不符人倫常理與人性，處分今天1月27日遭中常會退回後，竟6個月以上未再開會處理，「今9月23日」（應為9月22日，提案誤植）已實質執行停權滿1年，處分期滿應立即恢復徐榛蔚黨權。

徐榛蔚 考紀會 傅崐萁

延伸閱讀

長者第2劑將開打 花蓮縣府造冊寄通知單提醒接種

藍營首長紛表態 花蓮縣長徐榛蔚公開挺朱立倫

全台健康城市大調查 花蓮排名大躍進 高居非六都第一

新店高中手寫近千張感謝卡 致意太魯閣號事故救災人員

相關新聞

大新竹異見多 綠委拋二級政府

新竹市長林智堅拋出「大新竹市」合併升格議題後，民進黨內衍生許多不同意見，除了「英系掌門人」立委陳明文率先開黨內第一槍，反...

為傅崐萁恢復黨籍暖身？ 藍常委今提案恢復徐榛蔚黨權

國民黨中常委徐榛蔚因違紀幫丈夫、無黨籍花蓮縣立委傅崐萁輔選，去年9月24日遭考紀會停權1年6個月。後徐提出申訴，考紀會今...

高虹安遭出征 「塔綠班」掀舌戰

民眾黨立委高虹安上網路節目唱「塔綠班」之歌引起綠營人士批評，她昨在南投表示，沒想到唱一首歌就遭這麼多網路霸凌，「塔綠班」...

全面改二級政府？ 學者認有優有劣

「竹竹併」話題引發行政區制度的討論。民進黨內有立委主張，全面統一都是二級政府，或全國改為直轄市化。學者認為，全面改為二級...

新聞眼／竹竹併的政治現實…綠營兩憂心

「大新竹市」合併升格議題延燒迄今，民進黨內已形成許多討論，核心問題除了區域發展是否均衡，政治上的現實則是直轄市資源將進一...

友邦戴台帛友好口罩與會UN 曬兩國國旗

美國總統拜登21日登上聯合國大會發表演說表示，美國無意尋求新冷戰，在拜登演講過程中，轉播畫面掃下台下觀眾席，在俄羅斯代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。