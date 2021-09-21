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備戰2022 柯文哲3天跑3縣市 啟動「全台面試之旅」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲(中)今至南投出席民眾黨南投縣黨部暨高虹安立委南投縣服務處揭牌活動。記者江良誠／攝影
兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲(中)今至南投出席民眾黨南投縣黨部暨高虹安立委南投縣服務處揭牌活動。記者江良誠／攝影

隨著疫情趨緩，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲開始為2022選戰暖身，中秋連假期間，3天內去了新北、台中、南投3個縣市，除了公開行程，也私下與地方團體及人士會面。民眾黨地方黨務人士表示，柯文哲正展開「全台面試之旅」，把關可能代表民眾黨參戰2022的人選，力求遍地開花，而2022不僅是民眾黨成軍兩年的組織經營期中考，更攸關柯文哲衝擊2024總統大選的能量。

柯文哲在連假第一天出席北流文化館開幕活動後，便跨出台北市，隔天先前往新北市竹林山觀音寺代表北市府受贈6輛復康巴士，周一南下台中舉辦防疫演講及地方座談會，今則至南投出席「九二一大地震廿二周年關懷巡禮」及民眾黨南投縣黨部暨高虹安立委南投縣服務處揭牌。

地方黨務人士透露，柯文哲除了公開行程，也私下與縣市議員及地方頭人會面，交換想法，尋求2022合作的可能性，其中以無黨籍及泛藍人士居多，同時柯更與各地有意參選的黨員會面，確認適不適合，「就像是全台進行面試」。

民眾黨人士表示，雖然柯文哲及民眾黨現在聲量不錯，但能否轉換為全國各地的選票才是關鍵，他也坦言，目前民眾黨地方組織經營仍不夠強，須仰賴柯文哲「御駕親征」、帶動選情。

民眾黨人士說，2022目標為至少拿下一席縣市長，延續執政聲量及人才培育管道，並希望各縣市議會都有黨團，「議員席次比縣市長更重要」，才能幫助民眾黨及柯文哲深入地方議題並發聲，作為對抗藍綠的根基，助攻2024大選。

民眾黨 柯文哲

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