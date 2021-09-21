備戰2022 柯文哲3天跑3縣市 啟動「全台面試之旅」

隨著疫情趨緩，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲開始為2022選戰暖身，中秋連假期間，3天內去了新北、台中、南投3個縣市，除了公開行程，也私下與地方團體及人士會面。民眾黨地方黨務人士表示，柯文哲正展開「全台面試之旅」，把關可能代表民眾黨參戰2022的人選，力求遍地開花，而2022不僅是民眾黨成軍兩年的組織經營期中考，更攸關柯文哲衝擊2024總統大選的能量。

柯文哲在連假第一天出席北流文化館開幕活動後，便跨出台北市，隔天先前往新北市竹林山觀音寺代表北市府受贈6輛復康巴士，周一南下台中舉辦防疫演講及地方座談會，今則至南投出席「九二一大地震廿二周年關懷巡禮」及民眾黨南投縣黨部暨高虹安立委南投縣服務處揭牌。

地方黨務人士透露，柯文哲除了公開行程，也私下與縣市議員及地方頭人會面，交換想法，尋求2022合作的可能性，其中以無黨籍及泛藍人士居多，同時柯更與各地有意參選的黨員會面，確認適不適合，「就像是全台進行面試」。

民眾黨人士表示，雖然柯文哲及民眾黨現在聲量不錯，但能否轉換為全國各地的選票才是關鍵，他也坦言，目前民眾黨地方組織經營仍不夠強，須仰賴柯文哲「御駕親征」、帶動選情。

民眾黨人士說，2022目標為至少拿下一席縣市長，延續執政聲量及人才培育管道，並希望各縣市議會都有黨團，「議員席次比縣市長更重要」，才能幫助民眾黨及柯文哲深入地方議題並發聲，作為對抗藍綠的根基，助攻2024大選。