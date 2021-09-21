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索資68次都不回 在野黨批黑箱政府讓立委不能質詢

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌上周五到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌上周五到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影

行政院長蘇貞昌上周五赴立法院針對「3+11」專案報告，但直到前一天，許多朝野立委都沒拿到報告，引發批評，蘇揆明又將前往立院進行疫苗整備專案報告。民眾黨立委蔡壁如表示，針對相關議題，民眾黨團向衛福部等部會索資68次，但都被以各種理由搪塞，甚至已讀不回，根本是黑箱政府。

蔡壁如指出，疫情爆發以來，她的辦公室便針對疫苗採購、施打順序、國產疫苗等議題，向衛福部索資，但都沒有得到回應，或是以上級長官衛簽核為由，拒絕提供；另針對離岸風電三接航道規畫、台南蘆竹溝太陽光電、屏東石頭營光電場等能源及環境議題，相關部會也以尚未定案、密件為由拒絕提供。

蔡壁如批評，立委針對民生重大議題索資，是為了要檢視政府政策、替民眾把關，但相關部會卻因為怕立委質詢，選擇直接不提供資料，不僅藐視國會監督權，更是無視民意，其中以衛福部的態度最消極，連相關公聽會都不派員出席。

時代力量立委陳椒華也說，光她的辦公室行文向衛福部索取關於疫苗採購、國產疫苗EUA審查等資料就有6次，若加上致電詢問的次數更多，但都沒有得到回應，「政府故意不給東西，讓立委不能質詢」。

陳椒華批評，對於3+11重大決策是否有疏漏，中央遲遲不給調查報告，直到蘇揆至立院報告當天，立委們才看到調查報告，難有時間消化資料，相關索資也都沒有回應，「執政黨不該這麼草率」，應該誠實面對民意的監督。

疫苗 衛福部 蔡壁如

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