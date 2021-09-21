打高端疫苗無法入境美國？想獲認證還差一步

美國白宮宣布十一月起境外旅客要入境美國須完整接種莫德納、BNT或嬌生疫苗等三款疫苗才能入境，他國疫苗或WHO認證疫苗是否有望列入獲准名單中，引起國人關注。林口長庚醫院兒童感染科主治醫師、台灣疫苗推動協會黃玉成表示，目前包含歐盟在內已有多國認可免疫橋接疫苗，高端疫苗未來取得認證的可能性高，相對樂觀，表示「即便非第一時間取得認可，但早晚會有機會取得認證。」

北醫臨床試驗中心主任劉明哲表示，未來高端疫苗是否有機會得到國際認可，仍然要看高端是否有申請認證等規劃，且值得關注的是因高端屬免疫橋接疫苗，未來若免疫橋接技術獲更多國家認可，在國際認證及通行上也會是關注的重點。

黃玉成認為，美方目前只列出美製的三款疫苗，未來是否會納入WHO認可的AZ疫苗、中國國藥等，端視美方政府的政策考量，但台灣本身非WHO會員國，高端疫苗是否取得WHO認可就不符資格，但包含歐盟、英國、加拿大、瑞士、澳洲、新加玻等國家，都認可免疫橋接技術的疫苗，高端也能根據他國規定進行申請。

無論是高端疫苗獲WHO贊助，可至哥倫比亞進行臨床試驗，還是AIT處長也表示願協助台美雙方的疫苗認證，高端疫苗是否能得到國際認可都備受關注。他表示，「對於高端疫苗早晚會取得認證，相當樂觀，但未必第一時間就會得到認可。」強調高端也要自己「多努力」。

其中原因之一，包含目前高端是按國內食藥署所制定的免疫橋接規範，由政府找來兩百位國人施打AZ後的免疫原性結果作對照組，用以取得EUA認證，並非全是高端自行進行的免疫橋接臨床實驗，因此在申請時，其免疫生成性未必能通過認可。黃玉成表示，目前高端在巴拉圭進行臨床實驗，在哥倫比亞未來也有相關的臨床實驗，若能完整收集到數據後，取得國際認證的可能性又更高。

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